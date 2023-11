Nella soap opera turca Terra Amara prossimamente Saniye e Gulten saranno vittime di un incidente stradale mortale. Durante il funerale Gaffur Taskin dichiarerà il suo amore alla compianta moglie tra le lacrime: "Ti amo moltissimo e non ti lascerò mai”, mentre Cetin Ciğerci, affranto per aver perso anche il suo futuro bambino, dirà alla defunta amata: “Sei la cosa migliore che mi sia capitata nella mia vita".

Spoiler turchi Terra amara: Saniye muore, Gulten ricoverata in ospedale

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 entrerà in scena Colak (Altan Gördüm), che sin da subito farà capire di essere interessato a Betul (İlayda Çevik), la figlia di Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

L’uomo scatenerà la furia di Saniye (Selin Yeninci) e Gulten (Selin Genç) dopo aver rubato insieme ai suoi uomini dei limoni da una proprietà dei Yaman: le due cognate affronteranno Colak, il quale non si farà intimidire e le minaccerà con un'arma da fuoco. Sarà così che Saniye e Gulten si metteranno in viaggio per denunciare Colak alla stazione di polizia, ma durante il tragitto saranno costrette a fermarsi per strada per cambiare la gomma della loro automobile. A quel punto Colak e suo figlio investiranno con l'auto Gulten e Saniye e se ne andranno via senza aiutarle: quest’ultima morirà all’istante, mentre la cognata verrà ricoverata d’urgenza in ospedale.

Cetin perde la moglie, Gaffur promette a Uzum di prendersi cura di lei

Nonostante le preghiere dei suoi cari, dopo aver lottato tra la vita e la morte per diversi giorni, anche la domestica Gulten morirà insieme alla creatura che portava in grembo, facendo sprofondare nello sconforto totale il fratello Gaffur (Bulent Polat) e il marito Cetin (Aras Senol).

A questo punto tutti i membri della famiglia e gli amici organizzeranno il funerale di Gulten e Saniye: quindi Gaffur e Cetin diranno addio alle defunte mogli.

L’ex capomastro Gaffur a differenza del cognato però, troverà la forza di andare avanti per la figlia adottiva Uzum (Neva Pekuz) e le farà una promessa molto commovente: “D'ora in poi mi prenderò cura di te come ha fatto Saniye”.

Zuleyha dice una bugia al nuovo compagno Hakan, Fikret deciso a uccidere l’assassino di suo zio Fekeli

Nel contempo Hakan (İbrahim Çelikkol) esigerà di ricevere delle spiegazioni dalla promessa sposa Zuleyha (Hilal Altınbilek) per aver annullato il loro matrimonio all’ultimo minuto: quest’ultima però dirà una menzogna al suo nuovo compagno: "Non so cosa provo per te".

Successivamente Fikret (Furkan Palali) scoprirà che c’è lo zampino di Abdulkadir (Erkan Bektaş) con la morte di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) ascoltando una conversazione tra Zuleyha e sua zia Lutfiye (Hülya Darcan): dopo aver appreso la verità il giovane lascerà il ranch con in mano una pistola con l’obiettivo di uccidere l’assassino di suo zio.