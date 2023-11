L'amore trionfa nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda dal 12 al 18 novembre 2023 su Rete 4. Le anticipazioni sviluppano la storia di Josie e Paul che, nonostante abbiano provato in tutti i modi a tenere a freno le loro emozioni, finiranno per passare la notte insieme. Notte che farà capire a entrambi di essere profondamente innamorati. I due vivranno anche un'esperienza molto particolare: troveranno per puro caso una torre dai poteri magici.

Michael sarà sopraffatto da emozioni contrastanti: se da una parte continua a pensare al bacio con Carolin, dall'altra vorrà provare a salvare la relazione con Rosalie, nonostante la confessione che lo ha spiazzato.

Michael dovrà però rivedere completamente le sue idee quando farà un'assurda scoperta proprio sul conto di Raphael.

Tempesta d'amore anticipazioni dal 12 al 18 novembre 2023: Paul e Josie davanti alla torre magica

Paul e Josie sono finalmente insieme, stanchi di frenare i propri sentimenti. La loro attrazione oltrepasserà i confini razionali e una serata passata insieme finirà nel migliore dei modi: Paul e Josie faranno l'amore, capendo di appartenersi.

C'è tuttavia un ostacolo: Constanze. Josie e Paul decideranno, almeno per il momento, di non dire nulla su quanto successo, mantenendo segreta la loro relazione.

Ci sarà un pizzico di magia nella soap: Paul proporrà a Josie di incontrarsi davanti a una torre magica, capace di esaudire i desideri che avranno scovato durante una loro passeggiata nel bosco: che cosa succederà?

Josie aspetta Paul sulla torre magica

Paul e Josie faranno un patto: non diranno nulla della loro relazione a Constanze, almeno fino a quando non sarà guarita.

I due si daranno appuntamento alla torre magica per esprimere il desiderio di poter stare insieme per sempre. Peccato che Lindbergh non si presenti: sarà un segno del destino?

A pezzi per il suo mancato appuntamento, Josie non trova la concentrazione adatta per affrontare l'esame da sommelier del cioccolato. Sarà Paul a farle ritrovare il sorriso con messaggio speciale.

Michael scopre la vera identità di Raphael

La confessione di Rosalie ha spiazzato Michael, che ha messo le mani sul fuoco in merito alla fedeltà della sua fidanzata (cosa che non si può dire altrettanto di lui).

In realtà si verrà a sapere che è un piano orchestrato magistralmente proprio da Rosalie.

Michael verrà sopraffatto dalla gelosia, come aveva sperato Rosalie. Peccato che Raphael si sia calato troppo nella parte e che ora provi dei veri sentimenti nei suoi confronti.

Rosalie cercherà di allontanare Raphael, certa di aver ormai riconquistato Michael, ma farà male i suoi conti.

Michael scoprirà che Raphael ha mentito sulla sua identità, in realtà è un gigolò.