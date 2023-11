In Terra Amara Zuleyha Altun, dopo aver perso il marito Demir, trascorrerà parecchio tempo in compagnia di Fikret Fekeli e il loro rapporto diventerà oggetto di malelingue: verranno accusati di essere amanti, e questa situazione farà arrabbiare Ali Rahmet Fekeli.

Demir viene ritrovato senza vita dopo essere stato rapito

Nei nuovi episodi di Terra amara, si assisterà alla scomparsa improvvisa di Demir (Murat Ünalmış) durante un assalto alla sua tenuta. Per iniziare il ricco imprenditore farà temere il peggio ai suoi cari, dopo essere stato portato via con la forza da un gruppo di banditi armati.

Zuleyha (Hilal Altınbilek) farà i conti con la rivale Umit (Hande Soral), la quale la affronterà con la convinzione che sia stata lei ad aiutare il marito a far perdere le sue tracce.

Dopo diversi mesi Yaman verrà ritrovato morto in una cella frigorifera di un capannone abbandonato durante dei lavori di ristrutturazione, e Zuleyha parecchio sconvolta confermerà che si tratta proprio di suo marito quando verrà chiamata a riconoscere il cadavere. Grazie ai ricordi di Abdülkadir (Erkan Bektaş), si scoprirà che sono stati i suoi uomini a uccidere Demir all’insaputa del suo socio Hakan Gümüşoğlu (İbrahim Çelikkol).

Zuleyha fa i conti con dei pettegolezzi, Fekeli vuole indagare sul rapporto tra Fikret e Altun

Zuleyha si troverà in una scomoda situazione, a seguito della morte del marito Demir. In particolare gli abitanti di Cukurova accuseranno la fanciulla di avere una relazione clandestina con Fikret (Furkan Palali), non appena lui le farà sentire tutto il suo supporto per proteggere anche i nipoti Adnan e Leyla.

I pettegolezzi sul legame che la vedova di Demir instaurerà con il cognato scateneranno la furia di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), il quale deciderà di indagare per scoprire se ci sia davvero del tenero tra suo nipote e Zuleyha.

In seguito a dare una svolta nella vita di Altun ci penserà Hakan, un uomo in cerca di vendetta che farà breccia nel suo cuore sotto la falsa identità di Mehmet Kara.

Il nuovo arrivato però dovrà vedersela con Fikret, il quale non si fiderà di lui quando lo vedrà sempre più vicino a Zuleyha. Ben presto infatti il nipote di Fekeli e Hakan si scontreranno per amore di Altun, arrivando anche alle mani. Fikret farà un passo indietro quando Zuleyha si fidanzerà in maniera ufficiale con Hakan, dato che oltre a chiederle scusa per essersi comportato male con il suo nuovo compagno le prometterà di esserci sempre per lei.