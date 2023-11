Il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che per assistere al ritorno in studio di Ida Platano e Armando Incarnato si dovrà attendere la prossima settimana.

Le date attese dagli spettatori di U&D

Una settimana fa veniva registrata una puntata di U&D ricca di colpi di scena: le anticipazioni che impazzano in rete da martedì 7 novembre, infatti, fanno sapere che il cast del dating-show ha riaccolto due suoi storici protagonisti.

Ida Platano è tornata in studio come tronista: d'ora in poi la bresciana cercherà l'anima gemella comodamente seduta sulla poltrona rossa che nei mesi scorsi è stata occupata da Manuela Carriero.

Maria De Filippi ha riaccolto nel parterre maschile uno dei grandi assenti di questa stagione: Armando Incarnato è di nuovo un cavaliere del Trono Over.

Gli spoiler dei nuovi appuntamenti con U&D

La registrazione che ha visto il ritorno di Ida e Armando a U&D, dunque, non andrà in onda prima di lunedì prossimo: dal 14 al 17 novembre, infatti, saranno trasmesse le due puntate che hanno preceduto quella che il pubblico aspetta con tanta curiosità (in programma sia una sfilata delle dame che una dei cavalieri).

Le anticipazioni di questo appuntamento fanno sapere che Platano ha già incontrato alcuni suoi potenziali corteggiatori ma, visto che si trattava di un appuntamento al buio, molti di loro si sono auto eliminati (sia per una questione d'età che per il fatto che la 42enne è mamma di un adolescente).

Incarnato, invece, ha subito discusso con una sua vecchia conoscenza: Cristina Tenuta si è riproposta al napoletano non appena lo ha rivisto nel parterre, ma lui ha rifiutato dicendo di voler intraprendere nuove conoscenze.

La frecciatina di Karina Cascella alla tronista di U&D

Da quando si è saputo che Maria De Filippi il nome della sostituta di Manuela Carriero, in tanti si sono esposti per commentare sia questa notizia che la recente rottura tra lei e Alessandro Vicinanza.

Karina Cascella, ad esempio, si è detta scioccata dal vedere Ida sul trono a pochissimo tempo dalla fine della sua ultima storia d'amore.

"Di recente sono venuti da me al Matambre ed erano super carini. Ma come si fa a lasciarsi e a rimettersi in gioco in un tempo così breve? Un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere oppure no?", ha fatto sapere l'opinionista tv sui social network.

Stando a quello che l'ex cavaliere ha dichiarato in un'intervista, la relazione con Platano è finita lo scorso 13 ottobre (quindi tre settimane prima che lei venisse ufficializzare nel ruolo di tronista) ed è stato lui a chiudere perché non si sentiva corrisposto.