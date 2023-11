Nella puntata di Un posto al sole andata in onda il 31 ottobre, il dottor Correale ha fatto una rivelazione sconvolgente a Ferri su Lara. Sembra che la donna sia affetta da una patologia psichiatrica molto rara, nota come sindrome di Münchhausen per procura, ma di cosa si tratta esattamente? A seguire l'analisi di questa malattia e della storyline di Lara.

Cos'è la sindrome di Münchhausen per procura

Si tratta di una patologia psichiatrica che spinge chi ne è affetto a inventare malattie per avere attenzioni mediche e affetto da amici e familiari.

Per quanto riguarda Lara, si parla di MSP (acronimo di Munchausen syndrome by proxy, sindrome di Münchhausen per procura). In questo caso specifico la persona che ne soffre provoca sintomi, o li inscena, non su se stessa ma su persone dipendenti da lei. Per lo più si tratta di madri che provocano una malattia al bambino, sottoponendolo a interventi o dandogli medicinali che finiscono per fargli del male e, in casi estremi, ucciderlo.

La motivazione di tale comportamento non ha nulla che vedere con l'eccessiva apprensione dal momento che il fine non è il bene del bambino, ma la ricerca di attenzioni e affetto che la gente rivolge loro a causa dei problemi del figlio.

Cause e conseguenze della patologia

Diagnosticare la sindrome di Münchhausen per procura è molto difficile, anche per un esperto. Tra l'altro la persona che arreca il danno possiede un talento straordinario per causare i "sintomi" senza destare sospetti, arrivando anzi a ispirare empatia e affetto, ma cosa può arrivare a fare un genitore affetto dalla sindrome di Münchhausen per procura?

Tra le sue azioni c'è sicuramente quello di enfatizzare un banale malessere esasperando alcuni sintomi reali o addirittura inventandone di esistenti.

Chi è affetto dalla MSP arriva a manipolare i risultati dei test di laboratorio o a ridurre il cibo somministrato alla vittima per rendere più credibile un deperimento. La persona affetta dalla sindrome di Münchhausen per procura somministra cibo, bevande, farmaci, ma anche insetticidi o erbicidi per avvelenare la vittima e avvalorarne la malattia.

Un posto al sole: il caso di Lara e la rabbia degli spettatori

Questa questione apre un dibattito etico su questa vicenda. Molti spettatori condannano il comportamento di Lara e la vorrebbero vedere punita per i suoi crimini. Di contro va detto che se quest'ultima venisse considerata a tutti gli effetti una persona affetta disturbi psichiatrici andrebbe giudicata tenendo conto del suo stato mentale. Inoltre Martinelli andrebbe curata e non semplicemente incarcerata.

In questi episodi di Upas Roberto e Marina non sembrano molto propensi a porsi la questione etica, ma appaiono determinati a rendersi giudici e carnefici, eliminando una volta per tutte Lara. La sensazione è che non porteranno a termine il loro piano, ma le prossime puntate si prospettano quanto mai interessanti.