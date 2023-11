Demir Yaman verrà rapito dalla sua villa nel corso delle ultime puntate di Terra Amara della terza serie.

Il ricco Yaman si ritroverà vittima della furia di Abdulkadir, pronto a vendicarsi di alcuni sgarri fatti dall'uomo nei confronti del suo amico Hakan e così organizzerà un assalto a villa Yaman.

Un vero e proprio pretesto per rapire il compagno di Zuleyha anche se, uno dei suoi uomini, si lascerà prendere dal panico e durante il sequestro finirà per ammazzare il ricco Yaman.

Demir viene rapito dalla villa

L'irruzione alla tenuta Yaman creerà il panico generale: Zuleyha e i suoi due figli verranno messi in salvo, mentre di Demir si perderanno le tracce.

La donna sarà a dir poco disperata dato che non riuscirà ad avere notizie in merito al suo amato e proverà a cercarlo in tutti i modi, sperando di ritrovarlo vivo.

L'unica certezza che si avrà in merito a questa vicenda è che l'artefice dell'assalto alla villa è Abdulkadir, che arriverà a Cukurova proprio per vendicarsi del ricco Yaman.

L'uomo darà il compito ai suoi uomini di prelevare l'uomo dalle tenuta: lo scopo è quello di averlo nelle sue mani vivo, così da poterlo "usare" come meglio crede e fargliela pagare per il male che ha fatto a lui e al suo amico Hakan in passato.

Demir Yaman viene ucciso per sbaglio

Nel momento in cui avverrà il sequestro il ricco Yaman proverà a difendersi dai rapitori e uno di loro, preso dal panico e temendo di avere la peggio nello scontro con l'uomo, finirà per ucciderlo per sbaglio.

Un duro colpo per Abdulkadir che non sarà per niente felice dell'esito del piano criminale messo in atto dai suoi uomini, dato che il suo nemico gli sarebbe servito vivo e non morto.

Tuttavia, data la drammaticità della situazione Abdulkadir si metterà subito all'opera per studiare un piano che possa permettergli di sbarazzarsi per sempre del corpo senza vita del marito di Zuleyha.

Alla fine decideranno di riporlo all'interno di una cella frigorifera, che verrà nascosta all'interno di un magazzino abbandonato.

Il corpo di Demir verrà ritrovato a distanza di tempo dalla sua morte

Intanto a villa Yaman, tutti si metteranno all'opera per cercare di arrivare alla risoluzione di questo giallo e si attiveranno affinché possa essere fatta luce sulla sparizione dell'uomo.

Solo a distanza di un po' di tempo, alcuni operai troveranno il corpo di Demir all'interno di questo magazzino abbandonato e metteranno al corrente la polizia della macabra scoperta fatta, ponendo fine a questo giallo.