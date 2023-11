A Villa Yaman la notizia della morte di Demir arriverà dalla viva voce di Raşit. Durante le prossime puntate di Terra Amara il maldestro operaio della tenuta scoprirà la cosa dopo essersi recato al mercato della città: a quanto pare il signor Yaman è stato ucciso. Gli operai avranno conferma della cosa grazie all'arrivo di Züleyha nella tenuta insieme a Fikret. Entrambi saranno di ritorno dal commissariato, dove il pm gli ha rivelato del ritrovamento del corpo di Demir in un magazzino abbandonato.

Raşit irrompe in villa con una notizia sconvolgente

A Villa Yaman Lütfiye si ritroverà ad affrontare l'ennesima trovata "geniale" di Gaffur. Vorrebbe che nel cortile della tenuta venisse costruito un pozzo artesiano per fare in modo che tutti possano attingere direttamente dalle falde acquifere. Un'idea ritenuta abbastanza folle non solo da Lütfiye, ma anche da Saniye.

Sarebbe pericoloso avere un pozzo in casa, anche perché in cortile giocano spesso Üzüm e Adnan, e i bimbi potrebbero cadere facilmente dentro. Tra i tre ci sarà quasi uno siparietto comico, che però verrà interrotto dalle urla di Raşit.

Demir è stato ucciso

Raşit arriverà alla tenuta urlando cose senza senso e attirerà ovviamente l'attenzione di Lütfiye, ma anche di tutti gli operai.

Sarà molto agitato, gli altri proveranno a calmarlo, ma non ci sarà nulla da fare.

Alla fine farà una rivelazione che sconvolgerà gli animi di tutta Villa Yaman: "Il signor Demir è morto, è stato ucciso". Tutti rimarranno di sasso e non capiranno che cosa sia effettivamente successo, ma Raşit saprà solo dire che nel mercato di Çukurova non si parla d'altro: "A quanto pare il corpo è stato ritrovato da alcuni operai".

Züleyha e Fikret confermano la morte di Demir

Il primo pensiero di tutti andrà ovviamente a Züleyha, ma non avranno nemmeno il tempo di metabolizzare la cosa visto che in quel preciso istante la donna arriverà in macchina insieme a Fikret.

Züleyha non dirà una parola, mentre Fikret si girerà verso la zia e le dirà che non le resta che fare le condoglianze.

Sarà quella la conferma delle voci che sono girate nel mercato di Çukurova. Quello che ancora gli abitanti della villa non sanno è che Züleyha e Fikret sono proprio di ritorno dal commissariato, dove il pm li ha informati del fatto che Demir è stato trovato morto all'interno di una magazzino abbandonato. Alla moglie non è stato nemmeno consentito di vedere il corpo, visto l'avanzato stato di decomposizione.

Tutti gli operai della villa inizieranno a piangere per la scomparsa e tra i più disperati ci saranno Saniye e Gaffur, che in qualche modo in questi anni sono stati di grande aiuto per Demir, ma anche per la defunta madre Hünkar.