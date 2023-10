Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara previste su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il rapimento di Demir.

Il ricco imprenditore verrà prelevato con forza dalla sua abitazione, da un gruppo di malviventi che metteranno a rischio la vita dei suoi familiari.

Spazio anche alle vicende di Cetin che, nel corso degli appuntamenti della quarta stagione finale, si ritroverà a perdere per sempre Gulten in un incidente stradale.

Demir viene rapito e portato via

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che l'armonia tra Demir e Zuleyha verrà spazzata via dall'ennesimo evento nefasto che metterà in pericolo la loro esistenza e quella dei loro figli.

Sì, perché un gruppo di spietati malviventi faranno irruzione all'interno della villa Yaman e metteranno tutto a soqquadro, con lo scopo ben preciso di portare via i beni preziosi della famiglia.

Demir si renderà conto subito della gravità della situazione e, a quel punto, metterà in salvo Zuleyha e i loro due bambini, facendoli scappare via al più presto dalla villa, prima che possa succedere loro qualcosa di veramente brutto e spiacevole.

Zuleyha disperata per il rapimento di Demir

La donna verrà messa così in salvo ma, ad avere la peggio, sarà lo stesso Demir che verrà braccato dai malviventi e messo in serio pericolo.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che l'uomo verrà rapito e portato via dalla sua abitazione e, da quel momento in poi, si perderanno le sue tracce.

Nessuno saprà che fine abbia fatto e tale situazione lascerà Zuleyha nello sconforto totale, dato che la donna non avrà notizie in merito al suo amato.

Un duro colpo per tutta la famiglia Yaman: per diverse settimane, infatti, gli investigatori si metteranno sulle tracce del ricco imprenditore per cercare di scoprire cosa sia successo, ma non riusciranno a scoprire notizie in merito.

Cetin perde sua moglie

E poi ancora, al centro delle prossime puntate di Terra amara previste in prima visione su Canale 5, ci saranno anche le vicende di Cetin.

L'uomo, dopo aver scoperto che la sua amata Gulten è in dolce attesa del loro primo bebè, si ritroverà a fare i conti con una spiacevole notizia che gli stravolgerà la vita.

La sua amata è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale e, dopo il trasporto immediato in ospedale, il suo cuore smetterà di battere.

Per la donna, quindi, non ci sarà nulla da fare e Cetin si ritroverà a dover dire addio non solo alla sua amata moglie ma anche al bambino che portava in grembo. Per l'uomo, quindi inizierà uno dei periodi più difficili di sempre della sua vita.