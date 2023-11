A pochi giorni dall'annuncio del ritorno di Ida a U&D nel ruolo di tronista, Alessandro ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su quando e perché è finita la loro relazione. L'ex cavaliere sostiene che la parrucchiera si sarebbe rimessa in gioco poche setiimane dopo la loro rottura, un addio voluto da lui perché non si sentiva corrisposto nei sentimenti. Platano avrebbe anche detto no ad un incontro con Vicinanza tra il 21 e il 22 ottobre, probabilmente perché già sapeva che a breve avrebbe esordito nel cast giovane del dating-show.

Le tempistiche per il ritorno a U&D

La sera dell'8 novembre il sito di Fanpage ha pubblicato la prima intervista di Alessandro Vicinanza dopo la rottura con Ida e il suo quasi immediato ritorno a U&D nell'inedito ruolo di tronista.

Alessandro ha lanciato diverse frecciatine all'ormai ex fidanzata, soprattutto quando ha svelato le date dei loro ultimi contatti telefonici e quelle dell'incontro che lei avrebbe rifiutato a ridosso dell'esordio sulla poltrona rossa del dating-show.

"Tra noi è finita il 13 ottobre e ieri ho saputo che lei era già sul trono", ha fatto sapere l'ex cavaliere.

L'uomo ha confermato di essere rimasto spiazzato dalla notizia di Platano tronista, soprattutto perché lei gli avrebbe dichiarato amore fino all'ultimo.

L'imprenditore ha anche smentito i rumor che sono circolati su un suo presunto tradimento alla bresciana: "Non è così e non l'avrei mai fatto".

Le motivazioni della separazione

Alessandro ha confermato quanto ha detto Ida negli studi di U&D qualche giorno fa, ovvero che è stato lui a lasciarla, ma ci ha tenuto a fare importanti precisazioni a riguardo.

"La decisione l'ho presa io ma è stata lei a portarmici. Nell'ultimo periodo non mi sentivo corrisposto nei sentimenti, per questo ho voluto finirla", ha fatto sapere l'ex cavaliere del dating-show in un'intervista che i siti di gossip stanno riportando il 9 novembre.

Vicinanza sostiene anche che Platano si sarebbe rifiutata di incontrarlo per un chiarimento post rottura: "Avrei voluto vederla il 21 o il 22 ottobre, ma non è stato possibile".

L'ex di Ida ha fatto sapere che l'addio è avvenuto per telefono e che la neo tronista avrebbe detto no a tutte le sue richieste per avere un chiarimento faccia a faccia.

Nessun rientro negli studi della trasmissione

Alessandro ha ammesso di essere ancora scosso per tutto quello che è successo nelle ultime settimane, dalla rottura con Ida alla notizia che lei è già pronta a frequentare altre persone davanti alle telecamere.

"Ho chiuso la storia dicendo di non sentirmi corrisposto perché cercavo prove del contrario, ma lei non ha fatto nulla per farmi cambiare idea. A questo punto temo che l'unico ad essere coinvolto ero io", ha dichiarato il napoletano.

Se Platano ha già voltato pagina accettando di essere tronista, Vicinanza fa sapere di non voler neppure prendere un caffè con un'altra donna.

Ai fan che già sognavano di vederlo tra i corteggiatori di Ida a U&D, infine, l'ormai ex cavaliere ha risposto: "Assolutamente no. Ora sto cercando di recuperare quei rapporti che avevo messo da parte per la nostra relazione".

"Ma poi dovrei tornare per corteggiare la mia ex insieme ad altri uomini? Proprio no".

Alessandro non tornerà agli Elios e probabilmente non seguirà il percorso di Ida da casa, anche perché non si sentono da un pò di settimane e ora lui non vuole interferire con la sua nuova vita.