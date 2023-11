Le anticipazioni di Uomini e donne dal 20 al 24 novembre rivelano che si assisterà al ritorno in studio di Armando Incarnato e Ida Platano.

I due volti storici del trono over torneranno in trasmissione per mettersi alla prova e cercare nuovamente la loro anima gemella mentre Gemma deciderà di riprovarci ancora una volta con il suo ex Silvio, che non sarà dello stesso parere.

Armando Incarnato ritorna in studio nel cast del trono over, Cristina spiazza

Dopo un lungo periodo di assenza, Armando tornerà nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

In questi mesi si era tanto discusso sul perché non fosse più presente nel parterre senior e alla fine si era ipotizzato pure che potesse aver trovato l'amore fuori dallo studio.

Alla fine Armando si è ripresentato in trasmissione e nel corso delle puntate previste dal 20 novembre in poi su Canale 5, si rimetterà in gioco per provare a trovare la persona giusta.

In studio attirerà subito l'attenzione della sua ex fiamma Cristina, la quale si dirà pronta a riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Addirittura la dama ammetterà di essere disposta anche a lasciare la trasmissione con lui e provare così a capire se c'è compatibilità fuori dal contesto televisivo, ma Armando preferirà non prendere impegni e rigetterà al mittente la proposta di Cristina.

Ida Platano debutta come nuova tronista, ma viene rifiutata da alcuni pretendenti

Oltre ad Armando, in studio tornerà anche Ida Platano: le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che l'ex dama senior avrà la possibilità di rimettersi in gioco come tronista.

Sarà lei a prendere il posto di Manuela Carriero sull'ambita poltrona del talk show dei sentimenti di Canale 5 e affronterà subito il primo incontro al buio con alcuni pretendenti che verranno a conoscerla.

Le cose non andranno nel migliore dei modi dato che su quattro corteggiatori tre decideranno di tirarsi indietro dopo aver scoperto che la nuova tronista è Ida.

Il motivo? Ammetteranno di non essere disposti a intraprendere la conoscenza con una donna che ha già un bambino.

Gemma Galgani non si arrende con il suo ex Silvio: anticipazioni Uomini e donne al 24 novembre

Gemma deciderà di farsi avanti con il suo ex Silvio, col quale in passato ha vissuto dei momenti di grande intensità.

La dama ammetterà di non essersi lasciata alle spalle ciò che di bello hanno vissuto assieme e si dirà pronta a ricucire il loro rapporto.

Silvio, però, non sarà dello stesso parere e affermerà di non essere disposto a fare questo passo indietro perché ormai sente di non provare più le stesse sensazioni nei confronti di Gemma.