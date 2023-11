La vita a Curro riserverà tante sorprese e, dopo aver scoperto che Jana è sua sorella, nelle prossime puntate de La Promessa apprenderà chi è il suo vero padre. Si è sempre sospettato che il ragazzo fosse il figlio del barone, ma da una lettera scritta dalla madre Dolores alla sua migliore amica Ramona il ragazzo scoprirà che il padre è Alonso, il marchese di Lujan.

Ramona sa la verità sul passato di Jana e Curro

Jana e Curro hanno capito sin da subito che Ramona, la migliore amica della madre Dolores, poteva sapere la verità sulle loro origini. Oltretutto sono venuti a conoscenza del fatto che la donna possieda molte lettere scritte dalla loro madre, quindi è chiaro che potrebbe aiutarli a ricostruire il loro albero genealogico.

Ramona si deciderà a rivelare tutto ai due ragazzi, ma improvvisamente scomparirà nel nulla. Verrà ritrovata sana e salva, ma stranamente si tirerà indietro nel momento in cui dovrà raccontare la verità a Jana e Curro.

Curro trova una lettera della madre Dolores

Ramona, però, non sarà tanto scaltra. Terrà sempre accanto a sé quelle lettere e ogni tanto le leggerà. Un giorno però, dopo averne letto una, andrà a dormire e si dimenticherà di conservarla, e proprio in quell'istante arriverà Curro per farle visita. Quando vedrà la lettera la prenderà in mano e la leggerà, e si renderà conto che è stata scritta dalla madre Dolores.

"Cara Ramona, so quanto ami me e i miei figli, per questo mi rivolgo a te: ho paura", inizierà così la lettera di Dolores rivolta a Ramona e in cui le chiederà di dire ai loro figli "la verità".

Curro scopre che Don Alonso è suo padre

"Da quando ho scoperto di aspettare un bambino mi porto questo peso nel cuore", continuerà a raccontare Dolores, pronta a rivelare a Ramona una verità definita da lei stessa "scioccante". Non ha mai condiviso con lei questa cosa perché ha sempre temuto una sua brutta reazione, ma non riuscirà più a nasconderle la verità: "Ramona il padre di mio figlio è Don Alonso, il marchese di Lujan".

Sarà un colpo al cuore per Curro quando leggerà la lettera, non si sarebbe mai immaginato che Alonso potesse essere suo padre. Non saprà cosa fare, se dirlo a Jana o meno, anche perché una notizia di tale portata potrebbe cambiare il destino della famiglia Lujan.

Ramona beccherà Curro con in mano la lettera. Istintivamente gliela strapperà dalle mani e la butterà nel fuoco, perché sa che contiene delle informazioni scottanti.

Curro, da parte sua, le mentirà dicendole che non ha fatto in tempo a leggerla, ha visto solamente le prime righe. Ramona proverà a cambiare discorso e non riuscirà a immaginare che Curro, finalmente, ha scoperto chi sia il suo vero padre.