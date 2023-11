Continua il percorso di Ida Platano a U&D: il 28 novembre la tronista ha fatto sapere di essere uscita in esterna con Ernesto e di essersi trovata molto bene. Un ex pretendente della parrucchiera, Mattia, è tornato in studio per proporsi a Jasna dicendo di aver avuto un colpo di fulmine: lei però ha rifiutato di iniziare una conoscenza. Brando è invece riapparso agli Elios dopo essere guarito dal Covid, il tutto mentre Beatriz è stata criticata dal pubblico per le proteste all'uscita del 22enne con Raffaella.

Via vai tra gli spasimanti di Ida a U&D

Le anticipazioni che il blogger Lorenzo Pugnaloni ha dato sulla registrazione di U&D del 28 novembre riguardano sia i giovani che i senior del cast.

Ida ha fatto un'esterna con un nuovo corteggiatore e si è trovata benissimo: lui si chiama Ernesto e ha colpito la tronista perché fuori dagli studi si è aperto molto parlando della sua vita.

Un ex pretendente di Platano, invece, oggi è tornato per proporsi a Jasna: Mattia ha detto di essere rimasto colpito dalla bellezza e dalla sensibilità della dama e per questo vorrebbe conoscerla meglio. Lei, reduce dalla rottura con Marcello, ha ringraziato ma ha rifiutato ammettendo di non ricambiare l'interesse per il giovane.

Cristian ha poi raggiunto Virginia nel backstage dopo la sfuriata di ieri ma la situazione non è migliorata: i due hanno litigato furiosamente e lei l'ha mandato a quel paese. Nel pomeriggio, però, la ragazza era in studio per rispetto del sentimento che prova per il tronista.

Il motivo dell'assenza di Brando a U&D

Il 28 novembre è stato dato spazio anche a Brando, assente nelle ultime registrazioni per motivi di salute.

Le anticipazioni della registrazione odierna fanno sapere che il tronista ha avuto il Covid e per questa ragione non ha partecipato alle riprese che si sono svolte la scorsa settimana.

Nei giorni scorsi, comunque, il protagonista di U&D è uscito in esterna con Raffaella e si è trovato molto bene: tra i due ci sono stati diversi baci e questo ha fatto arrabbiare molto Beatriz.

La corteggiatrice ha anche protestato perché il giovane aveva la possibilità di fare due esterne ma ha voluto incontrare solo la sua "rivale".

Fugace ritorno di fiamma tra Roberta e Alessandro a U&D

Al centro dell'attenzione ci sono finiti anche Alessandro e Roberta per i baci che si sono dati a cena ieri sera: i due sono usciti insieme dopo un anno e la passione ha avuto il sopravvento.

A sorpresa, però, il cavaliere di U&D ha detto di non volersi precludere altre conoscenze e Di Padua non ha reagito benissimo alla cosa.

Gianni Sperti ha notato il dispiacere che la dama stava provando per il freno che Vicinanza ha messo nel loro rapporto, ma la situazione è peggiorata quando Maria ha informato i presenti che l'imprenditore campano vorrebbe frequentare anche un'altra donna del parterre facendo il suo nome solo alla redazione.

Nello scoprire questo Roberta ha deciso di chiudere definitivamente.