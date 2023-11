Lorenzo Pugnaloni ha svelato ai fan di Uomini e donne nuovi dettagli sull'accesa lite in studio che c'è stata tra Ida Platano e Roberta di Padua. Dopo lo scontro entrambe sono scoppiate a piangere, ma è stata Platano a chiedere un abbraccio per sancire la pace con la dama del trono over. Di Padua, invece, ha ammesso di pensare ancora ad Alessandro Vicinanza e a come Ida glielo abbia "rubato" sul più bello.

I retroscena sulla discussione tra Ida e Roberta nata a Uomini e donne

Lorenzo Pugnaloni ha elargito ulteriori dettagli sulla lite che Ida ha avuto con Roberta.

Le due storiche antagoniste si sono scontrate su vecchie questioni, soprattutto sul fatto che Di Padua, spesso e volentieri, si sarebbe intromessa più volte nelle frequentazioni altrui, e ciò sarebbe successo anche con Marcantonio e Manuela nell'ultimo periodo.

Nel sentirsi chiamare ripetutamente "Platano" dalla dama, la tronista si è messa a piangere e il battibecco si è interrotto per un po' di tempo.

Alessandro Vicinanza al centro dell'attenzione

Quando la discussione è ricominciata anche Roberta non ha trattenuto le lacrime per la tensione e questo ha spinto Ida ad alzarsi dal trono e a raggiungerla per un abbraccio di pace.

Ida ha spiegato di aver fatto questo gesto in quanto sentito, mentre le altre volte è rimasta sulle sue perché era ancora ferita dagli scontri che hanno avuto davanti alle telecamere.

Durante la lite Di Padua ha menzionato più volte Alessandro Vicinanza dicendo di sperare nel suo ritorno nel parterre. È stata Tinì Cansino a chiedere alla dama se vorrebbe riallacciare una frequentazione con l'ex fidanzato di Platano, ora che la loro relazione è ufficialmente finita.

"Adesso non lo so nemmeno io cosa voglio", ha risposto Roberta prima di ammettere che l'imprenditore le è sempre piaciuto e che non ha mai dimenticato come Ida gliel'avrebbe portato via proprio sul più bello.

Le frecciatine di Tina al corteggiatore di Ida

Anche Tina ha mosso delle critiche nei confronti di un corteggiatore di Ida.

Dopo aver visto l'esterna che la tronista ha fatto con David, l'opinionista l'ha giudicato una persona "banale". Il giovane originario di Cuba ha subito replicato spiegando di essere molto sicuro di sé e ha attribuito diverse volte il termine "stupida" a Cipollari.

L'opinionista non è rimasta in silenzio di fronte a queste parole e ha risposto mandando a quel paese il pretendente di Platano.