Una delle anticipazioni più spiazzanti sull'ultima registrazione di U&D è l'assenza di Armando Incarnato in studio. Ad una sola settimana dal suo ritorno, infatti, il cavaliere ha saltato le riprese del 15 novembre e nessuno ha spiegato il perché. I fan stanno già protestando per la mancata partecipazione dell'imprenditore alle nuove puntate e l'hanno fatto con commenti e "like" sui social network.

Via vai nel cast 'senior' di U&D

Armando non ha partecipato alle riprese di U&D di mercoledì 15/11: il cavaliere non era in studio e a riportarlo è stato il blogger Pugnaloni su Instagram.

Le anticipazioni della registrazione che è si svolta ieri, però, non hanno svelato i motivi del "forfait" di Incarnato, anzi pare che Maria De Filippi non abbia fatto alcun accenno all'uomo e al perché non fosse seduto al suo solito posto nel parterre.

L'imprenditore è rientrato nel cast del Trono Over solo una settimana fa, nella stessa puntata in cui è stata presentata Ida Platano come nuova tronista.

A sette giorni da questo inaspettato ritorno, però, Armando si è già assentato e il pubblico non sa perché: potrebbe trattarsi di problemi personali, di impegni presi in precedenza oppure di un ripensamento suo o degli addetti ai lavori sulla sua presenza agli Elios.

Il parere di chi segue U&D

Dopo che Lorenzo Pugnaloni ha diffuso la notizia che Armando non ha preso parte alla registrazione del 15 novembre, molti fan si sono esposti per dirsi contrariati e delusi da ciò.

"Iniziamo già male qua", ha commentato uno spettatore che su Twitter (o "X") che in meno di 24 ore ha raccolto centinaia di "like" e approvazioni.

Chi guarda U&D non accetta che Incarnato non sia una presenza fissa nel parterre e lo rende noto con sfoghi social che hanno attirato l'attenzione dei curiosi.

"Ma come si permette?

Lui deve salvare il programma", "Era appena ritornato e già si assenta, io sono stanco", "Non può farci soffrire così", "Ma vuole lavorare o solo giocare, non sto capendo", questi sono alcuni dei messaggi che gli internauti hanno postato dopo aver saputo che il cavaliere ha saltato le riprese di mercoledì scorso.

Gli spoiler su Ida e le liti tra dame a U&D

L'assenza di Armando è solo una delle anticipazioni che sono trapelate sull'ultima registrazione di U&D.

Mercoledì 15 novembre Ida ha iniziato il suo percorso da tronista e, dopo aver incontrato alcuni aspiranti corteggiatori, ha deciso di tenere un ragazzo di origini cubane. La parrucchiera ha anche regalato un mazzo di fiori ad un giovane che la volta precedente aveva trattato male.

Sul fronte Over c'è stata una forte discussione tra Roberta, Aurora e Barbara, mentre Alessio e Claudia hanno chiuso definitivamente la loro frequentazione dopo settimane di litigi e incomprensioni.