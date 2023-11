Il ritorno di Armando nel parterre di U&D non è passato inosservato: gli opinionisti hanno gioito per questo rientro ma Maria De Filippi si è accorta dell'espressione sorpresa che Cristina ha fatto quando ha rivisto Incarnato in studio dopo mesi. Il 23 novembre è stato trasmesso in tv l'attacco che il cavaliere ha fatto alla dama svelando ciò che si sarebbero detti al telefono poco tempo prima: lei avrebbe lasciato il programma pur di frequentarlo ma lui ha rifiutato e oggi lei sta uscendo con Marco.

La versione del 'veterano' di U&D

I ritorni di Ida e Armando hanno regalato ottimi ascolti a U&D ma anche nuove dinamiche da proporre ai telespettatori.

Parte della puntata che è andata in onda il 23 novembre, infatti, è stata dedicata ad Incarnato e al "no" che ha detto ad un riavvicinamento con Cristina.

Dopo aver ascoltato il racconto della serata che ha trascorso con Marco, la presentatrice ha chiesto alla dama cosa ha provato rivedendo l'imprenditore campano agli Elios dopo tanti mesi.

La ragazza ha ammesso che il cavaliere non le è indifferente, anzi uscirebbe a cena con lui se dovesse scegliere con chi trascorrere la serata dopo la registrazione.

"Con chi balli, con Armando o con Marco?", ha domandato Maria De Filippi.

"Con Armando", ha risposto Tenuta spiazzando tutto il pubblico presente.

Il racconto della telefonata lontano da U&D

Dopo aver rifiutato il ballo Armando ha raccontato cosa è successo poche settimane fa, ovvero quando lui non era ancora rientrato nel parterre maschile di U&D.

Il cavaliere del Trono Over ha fatto sapere che Cristina gli avrebbe telefonato poco tempo fa e si sarebbe riproposta a lui in modo inequivocabile: "Voleva lasciare il programma per me, qui dentro non vuole nessuno".

Incarnato si è detto certo del fatto che la dama starebbe uscendo con Marco solo per stare al centro dell'attenzione perché il suo interesse sarebbe ancora rivolto verso di lui a quasi un anno dalla fine della loro frequentazione.

Tenuta non ha smentito le parole dell'imprenditore campano, anzi ha ammesso che quando l'ha rivisto in studio è stata sia contenta che preoccupata per quello che sarebbe potuto succedere.

Armando ha detto no sia al ballo che al ritorno di fiamma con Cristina, così lei ha accettato l'invito di Marco.

I consigli di Ida ai 'senior' di U&D

Maria ha cercato di mediare tra i due spiegando ad Armando che l'uscita con Marco potrebbe essere solo un tentativo da parte di Cristina di voltare pagina, ma il cavaliere non ha voluto sentire ragioni.

Anche Ida ha preso parola per provare a convincere l'amico Incarnato che Tenuta avrebbe un reale interesse nei suoi confronti, ma lui ha reagito chiedendole con tono provocatorio: "Ma sei qui per fare la tronista o l'opinionista?".

Le anticipazioni delle tre registrazioni di U&D che ci sono state dopo quella che sta andando in onda in questi giorni, però, fanno sapere che Armando non si è più visto in studio e nessuno ha mai spiegato il perché della sua assenza.