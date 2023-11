Le anticipazioni di Terra Amara preannunciano che Fekeli si troverà ad affrontare un nuovo problema che lo porterà a ritornare in carcere. In seguito alla morte di Mujgan, Alì Rahmet andrà dall'avvocato di Murat - il fratello della defunta dottoressa - per perorare la causa di Fikret, il quale vorrà prendere in custodia il piccolino. Ma proprio mentre si troverà in automobile con Cetin per errore investirà un uomo sconosciuto, uccidendolo. Sarà proprio Cetin a prendersi la colpa dell'incidente, in modo da far proseguire Fekeli verso l'incontro con l'avvocato).

Ma dopo aver risolto la questione con l'avvocato, Ali Rahmet si prenderà tutte le colpe e per lui si apriranno di fatto le porte del carcere.

Cetin si prende la colpa dell'incidente stradale al posto di Fekeli

Dopo che Mujgan morirà in un incidente aereo, Alì Rahmet deciderà di prendersi cura dal piccolo Kerem Alì rimasto orfano. A farsa avanti sarà anche Fikret, il quale in nome dell'amore provato per la dottoressa, deciderà di adottare il bimbo, trovando l'appoggio dello zio e di Lutfiye. Ma Fikret dovrà fare i conti con Murat, il fratello di Mujgan che avanzerà delle pretese sul bambino.

Vedendo il reale affetto provato da Fikret per il nipotino, Fekeli prenderà l'iniziativa e deciderà di andare a parlare con l'avvocato di Murat Hekimoglu per trovare un accordo.

Una sera Fekeli si metterà alla guida della sua auto con Cetin e inavvertitamente investirà un uomo arrecando la sua morte. Per mostrare la propria riconoscenza a Fekeli e per permettergli di raggiungere l'avvocato, Cetin si prenderà la colpa dell'accaduto e verrà condotto in carcere.

Fekeli raggiunge un accordo con l'avvocato del fratello di Mujgan

Fekeli non si sentirà in pace con la propria coscienza, così deciderà di parlare quanto prima con l'avvocato di Murat per risolvere il problema dell'affido del bambino e poi confessare la verità alla polizia.

Ben presto Alì Rahmet troverà un accordo con l'avvocato, il quale chiederà in cambio della custodia di Kerem Alì la somma di due milioni di lire turche.

Fekeli naturalmente accetterà per amore del nipote, pagando però solo metà dei soldi richiesti e riservandosi di versare il resto appena la custodia sarà effettiva a livello legale.

A questo punto Fekeli si presenterà alla polizia per scagionare Cetin e prendersi la colpa dell'incidente da lui provocato, sarà così che per Ali Rahmet si riapriranno le porte del carcere.