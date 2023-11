Gran parte della puntata di U&D che è andata in onda il 17 novembre è stata dedicata al confronto tra Claudia e il suo ex fidanzato. Alessio ha assistito al faccia a faccia tra la dama e l'uomo con il quale ha fatto coppia fino a luglio scorso, un incontro che è terminato con il "no" di Lenti al ritorno di fiamma che Marco avrebbe voluto. Tina ha espresso parecchi dubbi su questa vicenda che ha definito una "pagliacciata" perché i due avrebbero potuto vedersi a Lecce e non in uno studio televisivo.

Claudia respinge Marco

Venerdì 17 novembre è stato mostrato ai telespettatori il confronto che Claudia ha avuto con il suo ultimo ex, un signore di 52 anni con il quale ha fatto coppia per circa sette mesi.

Marco si è presentato negli studi di U&D con l'intenzione di capire se ci fosse ancora un sentimento tra lui e la dama, soprattutto a fronte della passionale frequentazione che lei ha da tempo con Alessio.

Lenti ha respinto il tentativo di riavvicinamento dell'ex fidanzato dicendo che per lei la storia è finita a luglio e che ha voltato pagina quando ha deciso di partecipare al dating-show.

L'uomo ha accettato questa scelta e, nel rispetto di Claudia, ha preferito abbandonare il programma anche se era stato invitato a rimanere nel parterre maschile del Trono Over.

Incomprensioni nella coppia senior

Tina è stata una delle poche a giudicare negativamente Marco e il comportamento che ha avuto in studio, tant'è che ha definito il confronto "una pagliacciata".

Gianni e Maria si sono esposti per difendere il 52enne e la sincerità con la quale ha ammesso di provare ancora qualcosa per Claudia a diversi mesi dalla fine della loro storia.

Tra i più scettici c'era anche Alessio che non ha perso l'occasione per mettere in discussione Lenti e le cose che gli ha raccontato in privato su questa relazione.

La dama di U&D si è rifiutata di rendere pubblici i motivi della rottura con l'ex, anche se ha chiarito che si tratta di cose serie.

Questo faccia a faccia a tre è terminato con Marco che ha lasciato gli Elios su richiesta di Claudia e con Alessio che ha accettato a fatica di fare un ballo con la donna che sta frequentando da tempo in tv.

Le anticipazioni su Lenti e Pili Stella: storia al capolinea a U&D

Mercoledì 15/11 è arrivata la rottura definitiva tra Alessio e Claudia: nel corso dell'ultima registrazione di U&D i due hanno deciso di interrompere la frequentazione a seguito dei loro continui litigi.

L'arrivo in studio dell'ex di fidanzato della dama sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo, anche perché la coppia discuteva da settimane e sempre per motivi di gelosia e mancanza di fiducia.

D'ora in poi Pili Stella e Lenti parteciperanno al dating-show separatamente e magari nelle prossime puntate si apriranno a nuove conoscenze.