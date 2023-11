Nei nuovi appuntamenti de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda lunedì 20 e martedì 21 novembre Vittorio darà un ultimatum a Tancredi che a questo punto, sotto pressione, ammetterà la sua responsabilità nell'incendio al mobilificio Frigerio. Intanto, Marcello Barbieri si sentirà sempre più escluso dagli affari del Paradiso, nonostante sia incaricato della gestione delle quote della contessa Adelaide di Sant'Erasmo. Dopodiché, Vito avvierà ambiziosi progetti per la nuova fabbrica dei Tessuti Colombo, mentre Maria Puglisi creerà un abito per la collezione natalizia.

Infine, a Marcello verrà consegnata una scrivania come segno di riconoscimento per il lavoro svolto.

Marcello si sfoga con Matteo

Marcello Barbieri si sentirà sempre più ai margini delle intricate trame che animano gli affari del Paradiso. Nonostante la delicata responsabilità di gestire le quote della contessa Adelaide di Sant'Erasmo, Barbieri inizierà a sentire il peso della sua esclusione dalle decisioni cruciali. Proprio per questo motivo Marcello troverà conforto nel confidarsi con suo fratello Matteo, ora il nuovo contabile dell'atelier. Intanto, Vito darà il via ai suoi ambiziosi piani per la creazione della nuova fabbrica, rappresentando una svolta significativa per Il Paradiso e per il suo futuro.

Maria Puglisi si metterà all'opera creando un abito eccezionale destinato a dominare la collezione natalizia.

Vito e Maria organizzano una sorpresa reciproca

Tancredi, fiducioso di poter risolvere le complesse dinamiche con Matilde, continuerà a stare dietro alla moglie. Tuttavia l'uomo è all'oscuro del fatto che Vittorio, dopo aver diligentemente verificato la validità del dossier fornito da Diletta, è pronto a svelarne il contenuto.

Il dottor Conti darà un vero e proprio ultimatum a Tancredi, mettendolo in una situazione delicata e costringendolo a fare una scelta che potrebbe mettere a rischio il suo matrimonio. Intanto Maria si dedicherà sempre di più alla sua relazione con Vito e deciderà di organizzare una sorpresa a casa per il suo amato, coinvolgendo le sue amiche.

Contemporaneamente anche Vito Lamantia avrà la stessa idea.

Sant'Erasmo dovrà confessare la verità a Matilde sull'incendio al mobilificio

Tancredi sotto la pressione delle circostanze e consapevole del dossier compromettente nelle mani di Vittorio, si troverà costretto a rivelare la sua responsabilità nel disastro avvenuto al mobilificio Frigerio. La questione su come confessare tutto a Matilde e se lei sarà disposta a perdonarlo diventerà la principale fonte di preoccupazione per lui. Infine, Marcello riceverà una notizia positiva: gli verrà assegnata una scrivania, insieme alla promessa di un possibile riconoscimento futuro.