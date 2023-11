A Uomini e donne e c'è stato un colpo di scena: Ida Platano è diventata la nuova tronista. Nel video di presentazione pubblicato su Witty Tv, l'ex volto del Trono Over ha spiegato di essere alla ricerca di un uomo che abbia voglia di progettare il futuro insieme a lei, aggiungendo che non ha più intenzione di correre dietro a nessuno.

La presentazione di Ida

Il video di presentazione di Ida Platano è iniziato con lei al centro dello studio seduta sul trono. Dietro di lei è apparsa una scritta, in cui ha detto di aver riso, pianto e di essersi innamorata all'interno degli studi di U&D, sebbene non ci sia mai stato il lieto fine.

Ida ha spiegato di avere 42 anni e di vivere a Brescia da tempo. Poi ha riferito di essere una parrucchiera e quindi di amare stravolgere il proprio look e quello delle clienti. Caratterialmente si è definita come una donna molto schietta e gelosa, ma anche un'inguaribile romantica. Ama mangiare, ma non le piace fare palestra. Inoltre ha una grande passione per i viaggi.

Le aspettative per il futuro

Successivamente ha detto di avere chiuso una relazione di 11 mesi (sebbene non lo abbia menzionato, si tratta di Alessandro Vicinanza). Platano ha affermato poi che non intende ricorrere più nessun uomo, chi vuole camminare al suo fianco è libero di farlo mentre chi non vuole può tranquillamente prendere un'altra strada.

Parlando di Samuele è scoppiata in lacrime e ha detto che non è facile crescere un figlio da sola, aggiungendo di avere a volte la sensazione che al figlio manchi una figura paterna al suo fianco.

Grazie all'esperienza sul trono di U&D, Ida spera di trovare un uomo che abbia voglia di progettare un fuori insieme a lei: "So cosa voglio dalla vita e farò di tutto per ottenerlo.

Oggi voglio una storia d'amore che sia per sempre".

In merito al suo tipo di uomo ideale, Ida ha detto che adora i tratti mediterranei ma che l'aspetto fisico non sarebbe la cosa che conta di più.

Trono Classico: alcuni corteggiatori si eliminano dopo il video di Platano

Stando alle anticipazioni riguardanti la registrazione del 7 novembre, il percorso di Ida Platano sul trono di U&D è iniziato in salita: alcuni corteggiatori dopo aver visto il suo video di presentazione hanno deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Stando a quanto si apprende, alcuni di loro essendo molto giovani non se la sentirebbero di intraprendere una conoscenza con una donna che ha già un figlio. Tuttavia anche Ida Platano ha deciso di eliminare alcuni corteggiatori, in quanto non sarebbe rimasta colpita dal punto di vista estetico.