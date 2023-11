Non mancano tragedie nella soap opera turca Terra Amara. Nei futuri episodi in onda su Canale 5, uscirà di scena anche Ali Rahmet Fekeli, che verrà ucciso dopo aver scoperto che Mehmet Kara in realtà è Hakan Gümüşoğlu.

Il nipote Fikret Fekeli sarà devastato quando riceverà la notizia da Zuleyha Altun: “Tuo zio è morto”.

Spoiler turchi, Terra amara: Abdülkadir fa uccidere Ali Rahmet Fekeli dai suoi uomini

Nelle puntate in programmazione tra qualche mese, a Cukurova metteranno piede Abdülkadir Keskin e Hakan Gümüşoğlu: quest’ultimo vorrà vendicare il fratello Erkan, deceduto per essere stato investito per errore da Ali Rahmet Fekeli.

In un primo momento Hakan dirà agli abitanti di chiamarsi Mehmet Kara, e farà di tutto per conquistare Zuleyha con l’obiettivo di farla pagare al suo ex socio Demir.

Sin da subito Fekeli non si fiderà di Mehmet, infatti farà delle indagini per vederci chiaro: l’anziano uomo correrà un grosso pericolo non appena scoprirà la vera identità del misterioso uomo d’affari, ovvero che in realtà si tratta di un impostore. Abdülkadir ordinerà ai suoi uomini di sbarazzarsi di Fekeli, che morirà a causa di una sostanza velenosa, ma tutti crederanno che sia passato a miglior vita per un infarto.

Gaffur e Rasit annunciano la morte di Fekeli, Fikret nello sconforto totale per aver perso lo zio

L’automobile di Fekeli verrà ritrovata in mezzo alla strada da Gaffur e Rasit, e Lutfiye si ricorderà che il dottore aveva assicurato all’anziano uomo di essere in buona salute nell’ultima visita medica.

Sia Saniye, Gülten, Fadik e Lutfiye rimarranno senza parole, quando Gaffur e Rasit annunceranno morte di Ali Rahmet alla tenuta Yaman. A questo punto mentre Lutfiye farà fatica a reggersi in piedi per il troppo dolore, Saniye telefonerà a Zuleyha e tra le lacrime le dirà che Fekeli è deceduto. Dopo che medici confermeranno che Ali Rahmet è morto a causa di un arresto cardiaco, Lutfiye prometterà che si prenderà cura di suo nipote Fikret finché vivrà.

Quest’ultimo invece apprenderà della morte dello zio da Zuleyha, mentre si troverà in carcere con Cetin.

Successivamente tutti si riuniranno per dare l’ultimo saluto ad Ali Rahmet al funerale e il nipote Fikret riserverà delle parole molto belle al compianto parente.

Nel contempo Betul, la figlia di Sermin, farà il possibile per conquistarsi la fiducia dei dipendenti dell’azienda Yaman servendosi della complicità di Abdülkadir.