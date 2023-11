Sono trascorsi tre giorni da quando è stata trasmessa in tv la puntata di U&D in cui è stata presentata come tronista, ma Ida Platano non ha ancora smesso di "fare l'influencer". Se i ragazzi sulla poltrona rossa non possono neppure usare i social per regolamento (fino al giorno della scelta), la parrucchiera sta continuando a sponsorizzare prodotti per capelli e per la cura del corpo. Alessandro Rosica ha usato Instagram per sottolineare questa presunta violazione delle regole del dating-show, anche se non si esclude che la redazione potrebbe aver dato l'ok alla 42enne per proseguire la sua attività sui social.

La protesta per i comportamenti fuori dagli studi di U&D

Chi segue Ida su Instagram avrà notato che non è cambiato nulla da quando è stata ufficializzata nel ruolo di tronista.

I fan di U&D si aspettavano che Platano sparisse dai social network dopo la messa in onda della sua prima puntata da protagonista del Trono Classico (esattamente come accade a chiunque si accomoda sulla poltrona rossa fino al giorno della scelta), ma ciò non è accaduto.

La 42enne di Brescia sta continuando ad utilizzare il suo profilo come sempre, condividendo con i follower le sue giornate al lavoro ma soprattutto postando video nei quali sponsorizza prodotti di vari brand.

Solitamente chi partecipa alla versione giovani del dating-show non può palesarsi su Ig, Twitter o Facebook finché non conclude il suo percorso ma queste regole per Ida sembrano non valere.

Lamentele sulla redazione di U&D

Anche Alessandro Rosica ha voluto portare alla luce la presunta violazione del regolamento che Platano starebbe mettendo in atto sin da quando si è accomodata sul trono di U&D.

"Ida continua a sponsorizzare e andare contro la redazione (sempre che quest'ultima non sia d'accordo)", ha scritto l'esperto di Gossip in una Instagram Story che è apparsa sul suo profilo in queste ore.

L'uomo si è detto certo del fatto che per chi partecipa alla trasmissione di Maria De Filippi (si parla del cast del Trono Classico, non dell'Over) è vietato usare i social ma soprattutto pubblicizzare prodotti con un tornaconto economico.

Rosica ha paragonato l'attuale tronista a tutte le influencer che guadagnano consigliando ai follower trucchi, creme per la cura del corpo e dei capelli, capi d'abbigliamento e tanto altro.

Successo per il ritorno di Ida a U&D

Ida è di nuovo nel cast di U&D da circa tre settimane (ha debuttato sul trono in una registrazione che si è svolta lo scorso 7 novembre) ma su Canale 5 è stata ufficializzata nel ruolo di tronista solo pochi giorni fa.

Gli spettatori pensavano che dopo la messa in onda della puntata in questione Platano avrebbe limitato la sua attività social e soprattutto che avrebbe smesso di sponsorizzare prodotti, ma non è successo.

L'unica regola che la 42enne sembra rispettare al momento è quella di non spoilerare ciò che accade durante le riprese settimanali anche se sul web circolano lo stesso informazioni dettagliate a riguardo.