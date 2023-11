Greta Rossetti, la fidanzata del concorrente Mirko Brunetti del Grande Fratello, nelle scorse ore è stata criticata da Loana Vatiero, la quale tramite le stories di Instagram ha ipotizzato che stia cercando mettere in cattiva luce sua sorella Perla: “Ora vuol passare da vittima per una storia di neanche tre mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa da lui".

Frecciatina a Greta dalla sorella di Perla: ‘Fossi in lei ringrazierei per la visibilità che sta avendo’

Ai telespettatori del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non sta passando inosservata la complicità tra Mirko Brunetti e l’ex Perla Vatiero.

Non si è fatto attendere lo sfogo di Greta Rossetti su Instagram, l’attuale fidanzata del 26enne originario di Rieti nelle scorse ore ha preso le distanze da ciò che sta accadendo nella casa di Cinecittà: “Da oggi mi dissocio e mi tolgo dal triangolo”. Ma agli utenti della rete non è sfuggito nemmeno l' attacco che Loana, la sorella di Perla.

La giovane sui social ha lanciato una stoccata all'ex tentatrice di Temptation Island, per le critiche rivolte a Perla e Mirko: “Fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo”.

La sorella di Perla rincara la dose contro la fidanzata di Mirko: ‘Non conosce il significato della parola amore’

Loana ha continuato a rivolgersi virtualmente a Greta Rossetti, affermando che non conoscerebbe il significato della parola amore.

Secondo la sorella di Perla Vatiero, infatti l'ex tentatrice con il suo atteggiamento sta dimostrando di non essere realmente innamorata di Mirko, poiché quando si ama la persona con cui la si sostiene: "Se tutto questo non è avvenuto, è semplicemente perché non è mai esistito”.

Poi Loana ha difeso il rapporto tra sua sorella e l’ex Mirko Brunetti, dicendosi convinta che avevano bisogno di ritrovarsi per chiarire dopo la fine della loro storia d’amore avvenuta nel reality estivo condotto da Filippo Bisciglia: “Questo dev’essere rispettato”.

Infine la sorella di Perla ha fatto una richiesta ben precisa a Greta: "Invito a prendere consapevolezza delle proprie azioni a lei e i suoi familiari“.

Mirko Brunetti pare confuso sui propri sentimenti

Intanto mentre Greta ieri notte si è sfogata chiedendo di non voler essere più associata a nessuno, nella casa Mirko continua a essere sempre più confuso sui suoi sentimenti, infatti durante un momento di confidenze con il coinquilino Paolo Masella ha affermato: "Le cose che sono successe qui e che ho visto mi hanno destabilizzato".