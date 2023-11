Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono felicemente fidanzati. L'ex tronista di Uomini e Donne tramite un breve video postato su Instagram ha smentito categoricamente di essere in crisi con il suo ex corteggiatore. La diretta interessata ha detto ai fan che non li vedono da tanto tempo insieme solo perché per motivi di lavoro e studio vivono in due città diverse.

Le parole dell'ex tronista

I fan della coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno ipotizzato un momento di crisi fra i due perché da tempo non compaiono insieme sui social. Stanca dei continui pettegolezzi di gossip sul suo conto l'ex tronista di U&D ha deciso di fare chiarezza tramite un video pubblicato su Instagram: "Ragazzi non è vero".

Lavinia ha spiegato che lei e Alessio non compaiono più insieme da molto tempo, perché per motivi di lavoro si trovano in città diverse: lei a Roma per motivi di studio, lui a Caserta per lavoro. Tuttavia la ragazza ha precisato che a breve si rivedranno perché devono fare dei lavori insieme e per un viaggio di relax.

Infine Lavinia Mauro ha affermato: "Ci avete visto insieme. Non fisicamente proprio, però due giorni fa abbiamo festeggiato 7 mesi, quindi ragazzi. Tutto a posto".

Come prosegue la vita di coppia

Nel video pubblicato sui social, Lavina Mauro ha risposto anche ai fan curiosi di sapere come procede la convivenza. A tal proposito l'ex volto del dating show di Maria De Filippi ha rivelato di non essere una cuoca perfetta, ma in cucina se la cava.

Purtroppo, Lavinia non ha molto tempo per preparare delle pietanze elaborate anche perché appena torna a casa la prima cosa che vorrebbe fare è rilassarsi. Tuttavia ha ribadito che il suo fidanzato Alessio è soddisfatto: "Il Corvi può testimoniare che le cosine che cucino le divora subito".

Dopo essere usciti da Uomini e donne, Lavinia e Alessio hanno deciso di intraprendere una convivenza.

Attualmente però per non riescono a passare molto tempo sotto lo stesso tetto, in quanto lei è bloccata a Roma con gli studi all'Università e lui è dovuto andare a Caserta.

Lavinia Mauro nega di avere fatto ricorso alla chirurgia estetica

Infine a tutti coloro che hanno chiesto se avesse fatto o meno ricorso alla chirurgia estetica, Lavinia Mauro ha detto di no.

La diretta interessata ha detto di avere già smentito in passato di essersi rifatta le labbra. Dal momento che alcune persone continuano a fare la stessa domanda, la giovane ha detto di smentire la stessa cosa da ben 28 anni.

Ovviamente Lavinia non ha escluso che in futuro possa affidarsi alla chirurgia estetica, ma momentaneamente non sembra essere interessata a modificare alcuna parte del suo corpo.