Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 su Rai 1 e le anticipazioni di lunedì 13 novembre rivelano che Alfredo si insospettirà vedendo Irene in compagnia di Leonardo Crespi. Nel frattempo Fiorenza chiederà a Tancredi un favore per sdebitarsi dopo il suo aiuto con i Colombo, mentre Marcello capirà che il fratellastro nasconde qualcosa di importante. Matilde scoprirà che il grande magazzino di Vittorio ha problemi di assortimento e proverà ad aiutarlo.

Il Paradiso delle signore 8: Irene conosce Leonardo

La serata romantica al Circolo tra Irene e Alfredo sarà una piacevole sorpresa per la ragazza.

La Venere apprezzerà il gesto del fidanzato, ma al prestigioso club di Milano incontrerà ancora una volta l'affascinante Lorenzo Crespi e non riuscirà a fare finta di niente. Lo sconosciuto si avvicinerà a Irene e si presenterà, ma questo creerà non pochi dubbi in Alfredo, che noterà la complicità tra la fidanzata e il nuovo arrivato e i sospetti si faranno largo in lui, che ha sempre temuto di non essere all'altezza delle aspettative di Irene.

Fiorenza chiede un favore a Tancredi

Matteo proverà in tutti i modi a risolvere i suoi problemi e si impegnerà a risanare il debito e liberarsi una volta per tutte di Mancino. A Marcello non passerà inosservato il suo strano atteggiamento e capirà che qualcosa non va in suo fratello e proverà a saperne di più.

Fiorenza incontrerà Tancredi e gli chiederà un favore: dopo aver contribuito al piano di Umberto e Di Sant'Erasmo offrendosi come prestanome per l'acquisto della Tessuti Colombo, la donna approfitterà della situazione chiedendo qualcosa in cambio.

Maria sorpresa da una richiesta di Vito

Anche un'altra ragazza del grande magazzino avrà dei grossi problemi d'affrontare.

Maria sarà sempre più confusa sul suo futuro e sulla sua vita sentimentale. A complicare le cose arriverà una proposta molto importante da parte di Vito, che riguarderà proprio il suo rapporto con la signorina Puglisi.

Ci sarà spazio anche per Matilde, che verrà a sapere dei problemi che stra attraversando il grande magazzino di Vittorio. La donna scoprirà che ci sono problemi di assortimento e cercherà un modo per aiutare Conti a uscire da questa situazione.