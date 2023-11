Alessandro Vicinanza sceglie di riprovarci con Roberta nel corso della registrazione di Uomini e donne del 27 novembre. Le anticipazioni delle future puntate del talk show rivelano che i due si diranno pronti a concedersi una seconda chance dopo che, già in passato, vi era stato un avvicinamento.

Ida Platano, invece, sarà protagonista di due nuove esterne con David e Mario, i pretendenti che in queste settimane hanno saputo far breccia nel suo cuore.

Alessandro ci riprova con Roberta Di Padua: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Il ritorno di Alessandro Vicinanza non passerà inosservato nello studio: il cavaliere non intende riconquistare la sua ex fidanzata, ora diventata la nuova tronista di questa edizione.

Infatti Alessandro considera chiusa la sua relazione con Ida e, nel corso dell'ultima registrazione, ha svelato di essere intenzionato a concedersi una seconda possibilità con Roberta Di Padua.

Già in passato i due erano stati protagonisti di un avvicinamento particolare che tuttavia venne stoppato dal cavaliere quando, nell'autunno del 2022, si rese conto di essere interessato maggiormente a Ida. Adesso che è di nuovo "libero" ha scelto di riprendere questa frequentazione e i due hanno ammesso che si sarebbero visti a cena insieme per trascorrere una serata in compagnia, senza la presenza delle telecamere.

Ida esce con Mario e con David

Intanto Ida Platano deciderà di fare due nuove esterne con David e Mario, i pretendenti che nel corso di questo periodo hanno saputo intercettare la sua attenzione.

La tronista ammetterà di essersi trovata bene con entrambi, a dimostrazione del fatto che anche lei è riuscita a lasciarsi alle spalle la fine della relazione con Alessandro Vicinanza e ormai si sente pronta a voltare pagina definitivamente.

In trasmissione arriverà anche un nuovo pretendente che si dirà interessato alla tronista e verrà accolto positivamente.

Marcello delude Jasna, Cristian bacia Valentina

Marcello, invece, annuncerà di aver scelto di chiudere con Jasna, lasciando senza parole la dama che ammetterà di esserci rimasta male. Al momento non si sa ancora se i due decideranno di riparlarne e quindi di riprendere la loro relazione, oppure se si tratta di un addio definitivo.

Il tronista Cristian, invece, sarà protagonista di una nuova esterna con Valentina, durante la quale arriverà anche il fatidico e atteso bacio. Un gesto che manderà in tilt Virginia, la quale ammetterà di essere in crisi e che che quindi direbbe anche "no" in caso di scelta.