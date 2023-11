Lunedì 27 novembre si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini & Donne previste per questa settimana (il cast tornerà in studio anche martedì 28). Gli spoiler che stanno circolando sul web al termine delle riprese riguardano Marcello che ha chiuso la conoscenza con Jasna, ma anche Ida che ha accolto un nuovo corteggiatore. Cristian ha baciato Valentina in esterna e Virginia ha anticipato che al momento gli direbbe "no" se la scegliesse.

Gli sviluppi dopo il ballo a U&D

Le anticipazioni date da Lorenzo Pugnaloni su Instagram confermano un pensiero che molti fan avevano avuto nei giorni scorsi: Roberta e Alessandro hanno ricominciato a uscire insieme.

A distanza di oltre un anno dal brusco stop che ha subito la loro conoscenza (lui l'ha interrotta quando si era accorto di amare Ida), la dama e il cavaliere hanno deciso di uscire a cena insieme per capire se il rapporto può ripartire.

Vicinanza e Di Padua hanno ballato molte volte durante la registrazione del 27 novembre, segno che la loro intenzione è quella di approfondire un legame che stava per consolidarsi nella scorsa edizione dopo appuntamenti romantici e baci appassionati.

Tra gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios in queste ore non c'è quello sulla reazione di Ida alla notizia che il suo ex fidanzato ha ripreso la conoscenza con la sua storica "rivale" in amore.

Ida si trova bene sia con David che con Mario

Nel corso della registrazione che si è svolta nel pomeriggio, però, Ida ha commentato le esterne che ha fatto in settimana con David e Mario: la tronista si è trovata bene con entrambi e per questo vuole continuare a conoscerli meglio. Platano ha anche tenuto un nuovo corteggiatore, quindi attualmente sono tre i ragazzi che stanno cercando di conquistare il cuore della 42enne.

Sul fronte Over, invece, il 27 novembre Marcello ha deciso di interrompere la frequentazione con Jasna. La dama non si aspettava questo stop e non ha nascosto la sua delusione. Chi era in studio, però, racconta che questo rapporto potrebbe non essere finito del tutto perché il cavaliere non sembrava convinto della sua scelta.

Inoltre Alessio ha rifiutato due signore che avevano scritto alla redazione esclusivamente per lui: a quasi due settimane dalla rottura con Claudia, dunque, l'uomo non ha ancora voltato pagina iniziando altre conoscenze.

Problemi per Cristian

Gli spoiler inoltre fanno sapere che Maria De Filippi ha mostrato la romantica esterna che Cristian ha fatto con Valentina in settimana: tra i due c'è stato un bacio e Virginia ha reagito male. La corteggiatrice ha anticipato che se il tronista dovesse sceglierla, lei direbbe di "no" almeno in questo momento.

Brando, invece, non era in studio e non si è parlato del suo percorso.