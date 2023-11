Le nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per l'assenza in studio di Bruno, uno dei nuovi pretendenti che si era messo in gioco per cercare di conquistare il cuore della dama torinese.

Spazio anche all'assenza di Brando: nel corso dell'ultima registrazione di questa domenica 5 novembre, il giovane tronista non ha preso parte alla trasmissione e i fan temono un suo possibile addio al programma.

Bruno avrebbe abbandonato la trasmissione e chiuso con Gemma

Gemma Galgani ha dovuto fare a meno della presenza in studio di Bruno.

Il cavaliere era arrivato qualche settimana fa per conoscere meglio la dama torinese e provare così ad approfondire la frequentazione fuori dallo studio del programma Mediaset.

Tra i due sembrava che tutto stesse procedendo nel migliore dei modi ma, questa settimana, Bruno non si è presentato in trasmissione.

Stando a quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, non si esclude che Bruno possa aver maturato la decisione di abbandonare definitivamente la trasmissione.

Gemma pronta per un'altra sfilata nelle nuove puntate di novembre

Il sospetto, quindi, è che il cavaliere abbia scelto di fare un passo indietro e di conseguenza rinunciare alla dama torinese che al contrario continua ad essere uno dei volti di punta del parterre over di questa edizione.

Durante le riprese di questa domenica pomeriggio, Gemma ha avuto modo di rimettersi in gioco con una nuova sfilata: la dama non si è persa d'animo ed ha sfilato assieme alle sue colleghe per cercare di conquistare il gradimento dei vari cavalieri, giudici e arbitri di questa gara.

Sempre per quanto riguarda il trono over, questa settimana c'è stata un'accesa discussione tra Alessio e Claudia: i due hanno discusso per vari motivi legati alla loro frequentazione, dopodiché si è scoperto che un ex fidanzato della dama potrebbe arrivare in studio per riconquistarla.

Il tronista Brando assente in studio all'ultima registrazione

Per il trono classico, invece, a spiccare è stata l'assenza in studio di Brando e non se ne conoscono i motivi.

Brando non è entrato in trasmissione per raccontare l'evolversi del suo percorso nello studio del talk show Mediaset contrariamente a quanto è accaduto con Cristian che questa domenica pomeriggio ha avuto la possibilità di raccontare delle sue due nuove esterne con Virginia e Valeria.

Il mistero sull'assenza di Brano si infittisce e i fan sperano di non assistere all'ennesimo abbandono di questa stagione per il trono classico.