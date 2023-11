Domenica 5 novembre è stata registrata una nuova puntata di U&D: le anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni su Instagram riguardano sia i giovani che i senior del cast. Roberta Di Padua ha rifiutato un cavaliere che ha scritto solo per lei, mentre Gemma Galgani è rimasta senza pretendenti vista l'assenza di Bruno in studio. Cristian ha portato in esterna sia Valeria che Virginia e le ha baciate entrambe.

Passerella per le dame di U&D

Una nuova sfilata al femminile ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione nella registrazione odierna di U&D: le dame sono tornate in passerella e hanno dato vita al secondo défilé della stagione su un tema che non è stato reso noto.

Tra gli spoiler che ha dato il blogger Pugnaloni alla fine delle riprese, infatti, non è presente l'argomento che tutte le donne del cast hanno dovuto rispettare per cercare di vincere questa "gara" interna.

Maria De Filippi, però, si è occupata anche di alcuni protagonisti del Trono Over: Roberta è stata chiamata al centro per decidere se iniziare una conoscenza con un ragazzo che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei. Di Padua ha rifiutato questo nuovo pretendente probabilmente perché non è rimasta colpita da lui fisicamente.

Tante 'defezioni' nel cast di U&D

Tra le anticipazioni della registrazione di U&D del 5/11 spicca anche la lite tra Alessio e Claudia: i due si stanno frequentando da circa un mese ma ultimamente la passione ha lasciato spazio ad alcune piccole incomprensioni.

Durante la discussione, inoltre, Maria ha informato sia la dama che il cavaliere che l'ex fidanzato di lei ha chiamato la redazione e probabilmente in futuro diventerà un componente del parterre maschile del Trono Over.

Anche oggi non si è parlato di Gemma perché Bruno, il suo ultimo corteggiatore, non era in studio: il blogger Pugnaloni sostiene che il 61enne potrebbe aver lasciato il programma visto che la frequentazione con Galgani non è mai decollata.

A non partecipare alle riprese di questa domenica pomeriggio, sono stati anche Maurizio ed Elena (che la volta scorsa hanno abbandonato il dating-show insieme).

Effusioni tra i protagonisti giovani di U&D

Per quanto riguarda il Trono Classico, il 5 novembre si è parlato solo del percorso di Cristian.

Le anticipazioni fanno sapere che la conduttrice di U&D ha mostrato al pubblico le romantiche esterne che il tronista ha fatto con Valeria e Virginia (Valentina era assente e quindi si presume sia stata eliminata). Il romano ha baciato tutte e due le ragazze che sta frequentando davanti alle telecamere, proprio come ha fatto Brando una settimana fa con Beatriz e Raffaella.