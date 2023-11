Oggi, domenica 5 novembre, si è svolta una nuova registrazione di U&D. Le anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni, però, riguardano la lite che Alessio ha avuto con Claudia e l'assenza agli Elios di Bruno, l'ultimo corteggiatore di Gemma che nel frattempo è rimasta sola.

Gero ed Ermes tra i recenti addii a U&D

Alla registrazione di U&D del 5 novembre non hanno partecipato anche altri protagonisti del Trono Over.

Ad un paio di mesi dall'inizio dell'edizione 2023/2024 molti cavalieri hanno detto addio al programma, e la maggior parte di loro sono andati via senza annunciarlo davanti alle telecamere (si sono assentati da una puntata all'altra e a notarlo sono stati i fan più attenti).

Gero Natale ha lasciato il parterre dopo aver frequentato alcune dame ma senza aver mai avuto un reale interesse per nessuna di loro; Ermes Faccioli si è ritirato a poche settimane dal suo ingresso in studio per una frequentazione con Roberta che non è andata a buon fine.

Alle riprese odierne, inoltre, non ha partecipato il signor Bruno: l'ultimo pretendente di Gemma non era agli Elios e si deduce che è terminata anche la loro conoscenza.

Le esterne dei tronisti di U&D

Dopo l'addio di Manuela Carriero al trono, a cercare l'amore sulla poltrona rossa di U&D sono rimasti solo Cristian e Brando.

Il trevigiano è combattuto soprattutto tra Beatriz e Raffaella (la settimana scorsa le ha baciate entrambe ma oggi non si è parlato del suo percorso), mentre il 22enne romano si divide a fatica tra Valeria e Virginia.

II 5 novembre Roberta ha rifiutato un nuovo corteggiatore mentre Alessio e Claudia hanno litigato su diverse incomprensioni. Maria De Filippi, inoltre, ha anticipato che l'ex fidanzato della dama ha telefonato alla redazione e molto probabilmente diventerà un componente del parterre maschile nelle prossime puntate.

Oggi pomeriggio c'è stata anche la seconda sfilata femminile della stagione.

Elena e Maurizio hanno lasciato il programma

I due si sono allontanati dagli Elios quando la registrazione era ancora in corso, tant'è che è stata Maria De Filippi ad informare il resto del cast che il cavaliere era andato via in macchina con la dama: questo gesto è bastato per far capire che Laudicino intendeva continuare la conoscenza con Di Brino lontano dai riflettori.

Questa inaspettata uscita di scena della "coppia", però, è stata la conseguenza di una serie di attacchi che entrambi hanno ricevuto dagli opinionisti e da Gemma: Tina, in particolare, non ha mai creduto all'interesse che Elena e Maurizio dicevano di provare e l'ha sottolineato in ogni puntata con fare deciso.

Stanca di essere criticata, la donna ha deciso di dire addio al parterre e l'ex di Galgani ha stupito tutti raggiungendola nel backstage e abbandonando lo studio assieme a lei senza comunicarlo davanti alle telecamere.

Oggi i due non erano presenti e, stando agli spoiler di Pugnaloni su Instagram, non sono neppure stati menzionati dalla padrona di casa.