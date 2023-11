Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne registrate in questi giorni rivelano che c'è stato spazio per il ritorno di Ida Platano, pronta a rimettersi in gioco, questa volta però come tronista.

Un inizio esperienza non facile per l'ex dama del trono over che ha dovuto fare i conti con il rifiuto di alcuni pretendenti, i quali hanno preferito non cimentarsi in questa nuova esperienza.

Spazio anche al rientro di Armando Incarnato mentre su Gemma non ci sono state novità nel corso dell'ultima registrazione.

Il debutto di Ida come tronista nelle prossime puntate di Uomini e donne

Le prossime puntate saranno incentrate sulla presentazione di Ida Platano come nuova tronista. La redazione del programma ha scelto di dare fiducia all'ex dama del trono over, puntando su di lei come nuova protagonista di questa stagione.

A distanza di un anno dalla sua uscita di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi, Ida si rimetterà in gioco e questa volta siederà direttamente sul trono per provare a cercare la sua anima gemella.

Una presenza che non passerà affatto inosservata dato che, nel corso degli anni in cui è stata presente in studio, la dama ha attirato un po' di critiche ma curiosità nei confronti delle sue vicende sentimentali.

Ida Platano viene rifiutata da alcuni pretendenti in studio

L'inizio di questa avventura sarà particolarmente difficile per Ida.

Le anticipazioni del talk show Mediaset, infatti, rivelano che la dama verrà rifiutata da alcuni pretendenti che parteciperanno all'incontro al buio in studio.

Il motivo? Non vorranno intraprendere una frequentazione con una donna che è già mamma di un bambino e, per tale ragione, faranno un passo indietro.

Silenzio su Gemma, torna Armando

Al contrario, invece, nel corso dell'ultima registrazione del talk show è calato il silenzio su Gemma Galgani. La dama torinese non è stata al centro dell'attenzione e delle dinamiche del programma, passando così in secondo piano e lasciando la scena alla sua amica Ida Platano.

Le prossime puntate saranno caratterizzate anche dal rientro in studio di un altro volto storico del programma.

Trattasi di Armando Incarnato che, dopo un lungo periodo di assenza, avrà la possibilità di rimettersi in gioco nel parterre del trono over: già nel corso delle riprese di questo martedì 7 novembre, il cavaliere ha dibattuto con Cristina e c'è stata la prima lite.