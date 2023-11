Ida Platano è una nuova tronista di U&D: l'ufficialità è arrivata il 7 novembre scorso, quando è stata registrata una puntata che andrà in onda tra qualche settimana. Se la parrucchiera ha raccontato di essere stata lasciata circa un mese fa, Amedeo Venza ha reso pubblica una segnalazione sulla reazione che Alessandro avrebbe avuto alla notizia: l'ex della bresciana sarebbe scioccato a tal punto da non sentirsela di rilasciare dichiarazioni sull'argomento.

La versione nel video di presentazione a U&D

Nel filmato con il quale si è presentata ai suoi futuri corteggiatori Ida ha detto che sarebbe stato Alessandro a decidere di chiudere dopo 11 mesi di relazione: anche se è passato poco tempo dalla rottura, però, la parrucchiera si sente pronta ad iniziare una nuova avventura in televisione.

Dal 7 novembre Platano è una tronista di U&D e ha già cominciato ad incontrare i ragazzi con cui uscirà in esterna per capire se tra loro potrebbe esserci la persona giusta.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione fanno sapere che il primo giorno della bresciana in questo nuovo ruolo non è andato benissimo: molti aspiranti pretendenti si sono auto eliminati e tanti altri li ha mandati via lei per una questione d'età.

La reazione dell'ex cavaliere: 'Non se lo aspettava'

A poche ore dall'annuncio del ritorno di Ida nelle vesti di tronista, ad Amedeo Venza è arrivata una segnalazione molto interessante sul cavaliere con il quale Platano ha fatto coppia per quasi un anno.

L'influencer ha pubblicato tra le sue Instagram storie una conversazione che una persona che conosce Vicinanza ha avuto con lui la sera del 7 novembre.

"Ho parlato con Alessandro Vicinanza. Era amareggiato e scioccato, ha detto che non lo sapeva e che non se l'aspettava", si legge sui social network.

L'ormai ex cavaliere del Trono Over, dunque, non avrebbe reagito bene alla notizia che Ida si è già rimessa in gioco a poco tempo dalla loro rottura e soprattutto sotto i riflettori del programma che li ha fatti incontrare e innamorare non molto tempo fa.

A chi gli ha chiesto perché non si sta esponendo pubblicamente per dare la sua versione dei fatti, l'imprenditore campano avrebbe risposto di non volerlo fare per ora: "Ha detto che non se la sentiva di parlare, era veramente amareggiato".

Le ipotesi su altri ritorni a Uomini e donne

"Lui dice che non ne sapeva nulla", ha commentato Venza accanto al messaggio che conterrebbe la reazione di Alessandro al ritorno di Ida a U&D.

Questa segnalazione cozza con quello che la parrucchiera ha raccontato nel suo video di presentazione da tronista: la 42enne ha detto di essere stata lasciata da Vicinanza dopo 11 mesi d'amore (quindi circa un mese fa visto che il 4 novembre avrebbero dovuto festeggiare il loro primo anniversario), quindi lui non dovrebbe rimarci così male se la decisione di chiudere la storia è stata davvero sua.

Molti fan del dating-show si aspettano prima o poi il ritorno di Alessandro in studio quantomeno per confrontarsi con l'ex fidanzata, ma altrettanti puntano più sul rientro di Riccardo o nel parterre del Trono Over o tra i pretendenti di Ida.