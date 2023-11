Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che nell'ultima registrazione, che si è svolta martedì 7 novembre, c'è stato il ritorno in studio di Armando Incarnato.

Il cavaliere, dopo un primo periodo di assenza nel cast, è tornato a far parte del parterre del trono over ed è pronto a rimettersi in gioco per cercare la propria anima gemella

In studio la dama Cristina si è subito fatta avanti col cavaliere ottenendo però un sonoro "no", mentre Barbara ha ammesso di essersi presa una cotta per Marco.

Il ritorno di Armando Incarnato nello studio del talk show Mediaset

Le prossime puntate del talk show di Maria De Filippi saranno incentrate dal ritorno di Armando Incarnato, pronto a riprendersi la scena dopo un periodo di assenza.

Quest'anno la trasmissione è partita senza il cavaliere, che in questi mesi non ha mai proferito parola sul perché della sua assenza in trasmissione.

Armando ha sempre taciuto, ma alla fine il suo ritorno in studio si è concretizzato e nel corso degli appuntamenti di novembre riuscirà subito a tenere banco, dopo che Cristina deciderà di fare un passo avanti nei suoi confronti.

La dama ammetterà di essere rimasta piacevolmente colpita dalla presenza di Armando. A distanza di un po' di tempo dalla fine della loro frequentazione non sarebbe riuscita a dimenticarlo, motivo per il quale vorrebbe rimettersi in gioco per cercare di riconquistarlo.

Armando rifiuta Cristina nelle prossime puntate di U&D

La reazione di Armando non sarà delle migliori. Ammetterà di non avere alcuna intenzione di ritornare sui suoi passi e riprendere in mano le redini della sua relazione con Cristina.

Sarà così che rifiuterà la dama che proverà a incalzarlo, dicendogli di essere addirittura pronta a lasciare la trasmissione con lui per provare a viversi questa frequentazione fuori.

La decisione di Armando, però, non cambierà e deciderà così di andare avanti e provare a conoscere nuove dame del parterre over.

Barbara perde la testa per Marco e si dichiara

Barbara, invece, ammetterà di essersi invaghita di Marco.

Dopo la sfilata del parterre maschile confesserà di essere stata "vittima" di un colpo di fulmine nei confronti di Marco, al punto da voler approfondire la frequentazione.

La reazione di Marco, però, non sarà delle migliori. Il cavaliere rigetterà al mittente le avance della dama, ammettendo che tra di loro non potrebbe mai esserci un futuro fuori dal programma.