Nella notte tra martedì e mercoledì 8 novembre, Massimiliano Varrese ha proposto a Beatrice Luzzi di dormire con lui. La richiesta è stata avanzata dal momento che Paolo Masella non ha dormito con Massimiliano. Come mostra un video presente sul social X, Beatrice non ha rifiutato l'invito ma ha detto di volerci pensare un po' prima di accettarlo.

Massimiliano sempre più vicino a Beatrice

Paolo Masella si è avvicinato molto a Letizia Petris, tanto che fra i due è scoccato il primo bacio. Di conseguenza il macellaio romano ha deciso di andare a dormire con la concorrente di Riccione.

Dal momento che Massimiliano Varrese si è ritrovato solo nel letto ha deciso di chiedere a Beatrice Luzzi se volesse dormire con lui: "Paolo stasera nel letto non c’è, se vuoi venire io sono libero". Luzzi spiazzata per la richiesta del coinquilino ha affermato: "Ci penso". Ovviamente non è dato sapere se alla fine l'attrice abbia accettato o meno la proposta di Varrese, poiché alle 2:00 si interrompe la diretta dalla casa di Cinecittà.

Massimiliano : -“Paolo stasera nel letto non c'è, se vuoi venire io sono libero”

Beatrice: -“Ci penso”



In che senso stanotte il guru ha invitato Beatrice a dormire con lui nel suo letto, questo non può essere reale#grandefratello #gfpic.twitter.com/JvZECPNXrd — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 8, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Da qualche settimana, Massimiliano e Beatrice hanno deciso di mettere da parte i dissapori.

Di conseguenza trascorrono molto più tempo insieme per conoscersi meglio e recuperare il tempo perduto al Grande Fratello. Tuttavia i fan del programma non sono convinti del cambio di passo di Varrese, poiché sui social è presente un video in cui si sente Massimiliano dire a Ciro Petrone che vorrebbe mettere in atto una strategia per smascherare Luzzi.

Alla richiesta dell'attore nei confronti di Beatrice di dormire insieme, un utente è apparso spiazzato sui social: "Ma in che senso?". Un altro invece ha affermato: "Secondo me lei non è scema, lo sta assecondando per vedere dove vuole arrivare". Un telespettatore crede che Massimiliano voglia solamente far ingelosire Giuseppe Garibaldi.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha fatto notare che i due stavano solamente scherzando e non si trattava di una proposta reale.

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al capolinea?

Beatrice Luzzi aveva intrapreso una conoscenza con Giuseppe Garibaldi, ma a causa dei continui errori del 30enne ha deciso di interromperla. Secondo l'attrice, Giuseppe si sarebbe avvicinato a lei per strategia. Inoltre crede che il coinquilino si sia avvicinato a lei solamente perché l'ex gieffina Samira Lui ha sempre rifiutato le sue avance essendo fidanzata.

In questi giorni Garibaldi ha cercato in tutti i modi di riconquistare la fiducia di Luzzi, ma quest'ultima non sembra essere ancora tornata sui suoi passi anche se ha ammesso che il suo interesse era reale.