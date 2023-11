La prima anticipazione che è trapelata dalla registrazione di Uomini e Donne del 21 novembre riguarda un inaspettato ritorno: Alessandro Vicinanza, ex fidanzato di Ida Platano, ha ripreso posto nel parterre maschile. Il blogger Pugnaloni ha usato i social network anche per far sapere che Alessandro ha ballato con Roberta dopo aver litigato con la tronista. Intanto Gemma sta conoscendo un signore di 50. Infine Marco Antonio ha cercato di riconquistare Emanuela senza riuscirci.

Platano e Vicinanza di nuovo nel cast

A distanza di circa un mese dalla loro rottura Ida e Alessandro sono di nuovo a U&D: le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 21 novembre fanno sapere che il cavaliere è tornato nel programma per cercare l'amore dopo aver messo fine alla relazione di quasi un anno con Platano.

Da ora in poi quindi l'imprenditore farà parte del parterre maschile del Trono Over, dal quale era uscito a novembre del 2022 proprio per amore di Ida.

Nel corso delle riprese odierne Ida ha commentato l'esterna che ha fatto con Mario in settimana e ha invece assistito silenziosa al ballo che Alessandro ha fatto con Roberta Di Padua al centro.

Un pretendente di 50 anni per Galgani

Tra le altre anticipazioni che stanno circolando sulla registrazione di U&D di martedì 21 novembre spicca quella sulla conoscenza che Gemma ha iniziato di recente. La dama del Trono Over ha accettato la corte di un signore di 50 anni che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei.

Dopo i rifiuti di Maurizio Laudicino e Silvio Venturato, dunque, la 73enne ha ritrovato il sorriso accanto ad una new entry del parterre maschile.

Marco Antonio ha deciso di chiudere la frequentazione con Roberta e oggi ha cercato di riconquistare Emanuela: la donna ha detto no ad un ritorno di fiamma perché è rimasta delusa dal bacio che il cavaliere ha dato a Di Padua la sera prima.

La corteggiatrice Valeria non si è presentata

Per quanto riguarda i giovani del cast il 21 novembre si è parlato sia di Brando che di Cristian: il primo ha portato in esterna solo Beatriz, mentre il secondo è uscito con Valentina.

Valeria non si è presentata alla registrazione di oggi e il tronista romano ha detto che non andrà a cercarla: d'ora in poi, dunque, Forti approfondirà la conoscenza solo con Virginia e Valentina.

Il blogger Pugnaloni non ha chiarito se nel pomeriggio Armando Incarnato era o meno agli studi Elios: il cavaliere ha saltato gli ultimi due appuntamenti con il dating-show e nessuno ha mai motivato quest'assenza a una sola settimana dal suo ritorno nel Trono Over.