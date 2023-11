Martedì 21 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donnw, la seconda in programma per questa settimana. Le anticipazioni che ha riportato il blogger Pugnaloni su Instagram al termine delle riprese fanno sapere che il parterre del Trono Over ha riaccolto Alessandro Vicinanza, l'ex fidanzato di Ida Platano. L'imprenditore è quindi di nuovo un cavaliere e cerca l'anima gemella, mentre la sua ultima compagna è sul trono classico

Il faccia a faccia tra le 'veterane'

Il cast di U&D si è ritrovato agli studi Elios a circa 24 ore di distanza dalla registrazione in cui c'è stata una dura lite tra Ida e Roberta.

Chi ha assistito alle ultime riprese fa sapere che le due storiche protagoniste del Trono Over si sono scontrate e hanno pianto prima di arrivare ad una pace che è stata sancita con un abbraccio che ha voluto soprattutto Platano.

Di Padua è al centro delle dinamiche di questo periodo anche per la frequentazione che ha iniziato con Marco Antonio: i due sono usciti a cena insieme e si sono baciati nonostante lui stesse conoscendo anche Emanuela, che quindi si è tirata fuori dal "triangolo" con rabbia e delusione.

Roberta ha anche menzionato Alessandro Vicinanza e ha ammesso di aver sempre avuto un interesse nei suoi confronti, un trasporto che è stata costretta a reprimere, perché lui un anno fa si era dichiarato innamorato di Ida.

Ora l'imprenditore campano ha ripreso posto nel parterre maschile e ha ricominciato la sua ricerca dell'anima gemella. D'ora in poi l'uomo quindi dovrà condividere lo studio con Ida, che è tronista da qualche settimana.

Battibecco fra Tina e David

Ida ha esordito sulla poltrona rossa di U&D il 7 novembre scorso (la registrazione in questione dovrebbe andare in onda a partire da mercoledì 22 novembre) e ha già individuato in David uno dei suoi corteggiatori preferiti.

I due sono usciti in esterna insieme e la tronista ha ammesso di essersi trovata molto bene e di voler proseguire nella conoscenza.

Tina Cipollari ha criticato il ragazzo di origini cubane dandogli del "banale", ma lui non è rimasto in silenzio e ha replicato apostrofando l'opinionista col termine "stupida": tra i due c'è stato un battibecco che si è concluso con la vamp che ha mandato a quel paese il giovane.

Alessio non vuole riavvicinarsi a Claudia

Tra i protagonisti di questo periodo ci sono anche Alessio e Claudia: dopo aver interrotto la conoscenza di comune accordo, la dama ha cercato un riavvicinamento portato un regalo al cavaliere (una cornice con una loro foto) ma lui è rimasto fermo sulla decisione presa una settimana fa.

A destare curiosità tra i fan di U&D c'è anche l'assenza di Armando Incarnato alle ultime due registrazioni: fatta eccezione per la puntata che Maria De Filippi ha condotto lo scorso 7 novembre, il veterano del Trono Over non si è più visto in studio e nessuno finora ha spiegato il perché.