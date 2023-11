Lunedì 20 novembre i protagonisti di Uomini & Donne sono tornati in studio per partecipare a una nuova registrazione. Le anticipazioni che sono trapelate al termine delle riprese riguardano sia i giovani che i senior del cast: il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che Armando non era in studio per la seconda volta consecutiva, Alessio ha detto no ad un ritorno di fiamma con Claudia e Ida ha litigato duramente con Roberta.

Le uscite di Ida con i pretendenti

Sono trascorse quasi due settimane da quando è stato ufficializzato il ritorno di Ida Platano nel cast di U&D: era il 7 novembre quando sul web si è diffusa la notizia della "promozione" della parrucchiera dal ruolo di dama a quello di tronista.

L'esordio della 42enne sulla poltrona rossa non è stato dei migliori: molti ragazzi che erano in studio per un appuntamento al buio, infatti, quel giorno hanno deciso di andare via e la redazione si è messa alla ricerca di altri pretendenti.

La ex di Alessandro Vicinanza si è interessata ad un giovane di origini cubane e ad un altro corteggiatore che al primo incontro aveva trattato un po' male: per scusarsi con lui, infatti, la donna gli ha donato un mazzo di fiori.

Questo lunedì 20 novembre Ida ha raccontato con il sorriso sulle labbra l'esterna che ha fatto con David, ma Tina l'ha criticato non credendo al fatto che la tronista gli piaccia davvero.

Scontro tra le ex di Riccardo

Un'altra anticipazione che è trapelata sulla registrazione di U&D del 20 novembre riguarda sempre Ida e un duro scontro che ha avuto in studio con una sua vecchia conoscenza.

Lorenzo Pugnaloni ha usato i social network per far sapere che la tronista ha litigato furiosamente con Roberta: il faccia a faccia pare sia stato molto acceso e che abbia un po' ricordato quelli di quando entrambe sedevano nel parterre femminile.

Le due hanno discusso perché la parrucchiera ha punzecchiato la "collega" sul fatto che si metterebbe sempre in mezzo alle frequentazioni altrui (in passato tra lei e Riccardo, in questi giorni tra Manuela e Marcantonio).

Platano e Di Padua, però, alla fine si sono abbracciate per suggellare una pace che la seconda avrebbe voluto sin da quando ha saputo che la "collega" stava per intraprendere una nuova avventura.

Alle riprese, inoltre, non ha partecipato Armando Incarnato: è la seconda assenza consecutiva (non era agli Elios neppure mercoledì scorso) per il cavaliere che era rientrato nel cast del Trono Over lo scorso 7 novembre.

Nessun riavvicinamento tra i senior

A quasi una settimana di distanza dalla rottura Claudia ha chiesto di poter parlare con Alessio: la dama ha regalato al cavaliere una cornice contenente una loro foto nella speranza di poter riallacciare un rapporto.

Il protagonista di U&D, però, è rimasto fermo sulla decisione che ha preso la volta scorsa, ovvero quella di non continuare la frequentazione con Lenti.