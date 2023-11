Sara Ricci da questo lunedì 20 novembre entrerà casa del Grande Fratello come concorrente. Non sarà l'unica new entry, assieme a lei è previsto infatti anche l'ingresso del judoka napoletano Marco Maddaloni.

L'attrice è nota al pubblico di Un posto al sole per avere prestato il volto alla madre di Susanna Picardi. Dopo la morte di quest'ultima, anche il personaggio di Adele però è sparito dal daily drama partenopeo.

L'attrice di Un posto al sole e Vivere entra nella casa del Grande Fratello

Sara Ricci entrerà come nuova concorrente,nella casa del Grande Fratello dove troverà Beatrice Luzzi con cui aveva girato assieme la soap Vivere tra il 1999 e il 2007.

L'attrice è nata a Roma nel 1968 e ha avuto, in passato, delle importanti relazioni con Alessandro Preziosi, Beppe Convertini e Gianluca Ciuferri, ma nella casa entrerà da single. Per lei si tratterà di un'esperienza totalmente nuova in un reality.

Non sarà però l'unico ingresso, infatti con lei farà il suo debutto anche Marco Maddaloni. Il judoka napoletano non è nuovo a queste esperienze, l'atleta viene infatti da due recenti successi a Pechino Express e all'Isola dei Famosi.

Sara Ricci aveva detto: 'Il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi non li guardo, non mi piacciono'

In una recente intervista, Sara Ricci aveva rivelato di non essere interessata a partecipare ad un reality show. Queste le sue parole: "Non mi piacciono programmi come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi e non li guardo.

Mi piacerebbe invece partecipare a Ballando con le Stelle oppure a Tale e Quale Show, anche perché amo la danza"

Evidentemente l'attrice ha avuto però modo di cambiare idea.

A Un posto al sole Sara Ricci interpretava Adele

Il pubblico di Un posto al sole conosce molto bene Sara Ricci per la sua interpretazione di Adele. Quest'ultima non appare all'interno della soap opera partenopea da circa due anni.

Del resto il suo personaggio era strettamente legato a quello di sua figlia Susanna (Agnese Lorenzini) e con la morte di quest'ultima non c'è stato più motivo di continuare a raccontare la sua storia.

In una delle ultime sequenze, che l'ha vista protagonista, si poteva vedere come Adele, ormai devastata dal dolore, si fosse lasciata andare.

In quei giorni Giulia e Angela provarono a starle vicino, ma da allora non si è saputo più nulla di lei.

In ogni caso l'arco narrativo di Adele si può considerare chiuso: ora che Susanna è morta difficilmente gli autori riproporranno tale personaggio.