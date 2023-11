Alessandro Vicinanza è tornato a sorpresa a sedersi nel parterre del Trono Over di Uomini e donne. Poco tempo prima, in un'intervista, ha attaccato la sua ex Ida Platano affermando che lui non ha intenzione di tornare con lei, visto che non se lo merita. Un affondo a cui ne sono seguiti altri visto che, secondo Vicinanza, la sua ex mira a diventare un personaggio tv.

Alessandro Vicinanza torna a Uomini e donne ma non per l'ex Ida

Le ultime anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e donne, segnalano il ritorno a sorpresa nel programma di Alessandro Vicinanza.

L'ex di Ida Platano non è tornato per riconquistare l'ex fidanzata, ma bensì si è seduto nel parterre Over. Poco prima del suo ritorno nel programma, Alessandro ha rilasciato un'intervista a Di PiuTv, dove ha parlato dell'ex compagna. Dalle sue parole emerge tutta la delusione per una storia finita male. Dopo 11 mesi di relazione, le cose sono improvvisamente cambiate. A lui è parso strano che Ida, a distanza di poche settimane dalla rottura, abbia scelto di accettare il ruolo di tronista a Uomini e donne. Alessandro ha confessato di essere venuto a conoscenza di questo fatto dalla tv, proprio come tutti gli altri telespettatori.

Alessandro su Ida: 'Non cercherò di riprendermela, non merita che lo faccia'

Vicinanza ha voluto chiarire che non intende andare a Uomini e donne per riconquistarla. A tal proposito ha infatti dichiarato: "Non cercherò di riprendermela, non merita che lo faccia". Alessandro vuole solo che da adesso in poi lui venga ricordato come il suo ex fidanzato.

Parole che stridono un po' con il suo ritorno nel dating di Maria De Filippi. È anche vero che lui e tornato a sedersi nel parterre Over ma lo ha fatto a distanza di pochi giorni dal ritorno nella stessa trasmissione di Ida Platano.

Stoccata di Vicinanza a Ida Platano: 'Vuole diventare un personaggio Tv'

Alessandro è stato duro nei confronti della ex Ida nel momento in cui ha ripercorso gli 11 mesi di relazione.

In particolare, l'uomo ha dichiarato che l' ex compagna ha preferito anteporre ai sentimenti la carriera. Secondo il cavaliere infatti, Platano avrebbe scelto di diventare un personaggio tv. E lui non ha nulla da rimproverarsi, dato che per tutto il tempo della loro storia, l'ha trattata come una principessa. L'ha portata in giro per il mondo, l'ha presentata agli affetti più cari, l' ha fatta entrare nella sua vita. In sostanza, le ha dato tutto l'amore che merita una donna.