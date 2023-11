Nell'episodio di Un posto al sole andato in onda lunedì 20 novembre ha fatto il suo esordio nel cast il personaggio di Isabella Veneziani, la madre di Riccardo. Sebbene sembrasse gentile e affabile, sin dall'inizio è parso che quella donna nascondesse qualcosa dietro l'apparenza così rassicurante.

Le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 novembre sembrano confermare questa suggestione e a confermarla sarà lo stesso figlio. Il dottor Crovi infatti metterà Rossella in guardia da sua madre, definendola una donna astuta e calcolatrice.

Rossella cerca di entrare nelle grazie di Isabella

Rossella (Giorgia Gianetiempo) inviterà Isabella (Beatrice Fazi) a casa e farà tutto il possibile per essere gentile e accomodante con la sua futura suocera. A quanto pare le due andranno subito d'accordo e la madre di Riccardo si complimenterà con la giovane per il suo buon gusto, sottolineando con pungente ironia che è un lato totalmente assente nel figlio.

Una volta rimasti soli, Rossella confesserà a Riccardo di essersi sentita a suo agio con Isabella, ma lui la interromperà immediatamente mettendola in guardia riguardo a sua madre. Secondo il dottor Crovi, infatti, Isabella non è come sembra: è una donna astuta e calcolatrice.

La mamma di Riccardo mostra un certo feeling con Michele

Il giorno successivo i ragazzi inviteranno Isabella a colazione al Vulcano. All'evento saranno presenti anche Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). I tre genitori ne approfitteranno per parlare di alcuni dettagli del matrimonio e qui verranno fuori i primi dissapori.

A quanto pare, infatti, Isabella non apprezzerà l'organizzazione delle nozze, ritenute troppo spartane e suggerirà l'intervento di un wedding planner.

Silvia non prenderà affatto bene le intromissione della donna, mentre Michele sembrerà instaurare un certo feeling con Isabella. In ogni caso, le anticipazioni confermano che la donna andrà via subito dopo aver promesso di farsi viva con suo figlio.

Vista la sua fugace sortita resta da capire se la donna tornerà in occasione delle nozze e che impatto avrà la all'interno di questa storyline.

Il futuro di Rossella e Riccardo

In attesa di capire se Isabella potrà rappresentare un ostacolo per la storia d'amore tra Riccardo e Rossella, c'è un altro personaggio di cui tenere conto ed è Nunzio. Risulta evidente che ci sia un sentimento crescente tra lui e Ross e tale triangolo verrà sicuramente approfondito nei prossimi episodi.

Il matrimonio è previsto per marzo e dato che in Un Posto al Sole il tempo procede in tempo reale, ci si può aspettare che questa storia continuerà per diversi mesi. Fino ad oggi i due sembrano andare d'accordo, ma comunque aleggia su di loro la presenza del giovane chef.

Nunzio si mostrerà molto combattuto sui sentimenti che prova per la sua amica. È ancora incerto se, come ipotizzato da molti, il suo intervento possa sabotare le nozze tra Riccardo e Rossella oppure se la coppia riuscirà comunque a sposarsi.