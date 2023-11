Matilde prenderà una decisione molto importante per il suo futuro sentimentale. Come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 27 novembre al 1° dicembre sarà determinata a lasciare Tancredi, dopo aver scoperto che il marito è il responsabile dell'incendio che ha distrutto il mobilificio della sua famiglia. Inoltre scoprirà che Vittorio sapeva già della colpevolezza di Tancredi e non le ha detto niente.

Matilde decide di lasciare la villa

Matilde prenderà una decisione definitiva in merito al suo rapporto con Tancredi, dopo aver saputo che è il responsabile dell'incendio al mobilificio di famiglia.

Non riuscirà a perdonarlo e a nulla varranno le suppliche del consorte, per questo deciderà di abbandonare la villa in cui vivono insieme.

Visto che Matilde non tornerà alla villa, Tancredi andrà da Vittorio per chiedergli se la sta ospitando, ma ha sorpresa la donna tornerà alla villa, solo che non avrà buone notizie per il marito. Matilde soffrirà anche per un altro tradimento; scoprirà che Vittorio sapeva del coinvolgimento di Tancredi nell'incendio al mobilificio e non le ha mai detto niente.

Maria scopre i sentimenti che Matteo prova per lei

Verrà a galla il motivo per la quale i coniugi Puglisi sono contrari a una possibile carriera artistica di Agata, di cosa si tratterà? Intanto la ragazza prenderà una decisione riguardante il corso di disegno senza dirlo ai genitori e ne parlerà soltanto con Roberto.

Intanto Agata confesserà di essersi iscritta di nascosto al corso di disegno e così Roberto proverà a convincere Ciro ad approvare la decisione della ragazza.

Agata sentirà una discussione tra i suoi genitori che la riguarda. Poco dopo, però, Ciro si commuoverà nel vedere il grande talento della figlia e sembrerà cambiare finalmente idea sul corso al punto tale che prenderà una decisione importante sul futuro della ragazza.

L'uomo la lascerà frequentare il corso di disegno realizzando così il suo sogno?

Vito, a causa di diversi imprevisti, si ritroverà a dover chiedere a Matteo di accompagnare Maria fuori Milano per un impegno di lavoro. Il giovane vorrebbe dirgli di no, ma non potrà sottrarsi. La stilista scoprirà che sarà Portelli ad accompagnarla e non il suo fidanzato Vito, tuttavia all'ultimo momento le cose cambieranno nuovamente e qualcuno le rivelerà cosa prova davvero per lei il nuovo contabile del Paradiso.

Anche Armando scoprirà che Matteo si è innamorato di Maria.

Irene scopre che il giudice del concorso è Leonardo Crespi

Le Veneri verranno a sapere che a breve si terrà un concorso per scegliere la migliore commessa di Milano. Irene deciderà di prendervi parte e scoprirà che potrebbe sfidarsi contro Lucia Giorgi, che lavora nella Galleria Milano Moda. Cipriani si preparerà a dovere per sostenere le prove del concorso e provare a vincere.

Potrà contare sul sostegno delle sue amiche e sul suo fidanzato Alfredo, che le daranno la forza di credere in se stessa. Il giorno del concorso per eleggere la migliore commessa della città, però, Irene scoprirà che uno dei giudici è Leonardo Crespi, l'uomo che ha incontrato tempo fa e che non l'ha lasciata indifferente.