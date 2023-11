Le prossime trame di Un posto al sole potrebbero essere caratterizzate dal ritorno di fiamma tra Damiano e Rosa, sempre più vicini dopo il terribile attentato vissuto.

Viola invece, dopo aver preso atto della decisione del poliziotto di stare con la sua famiglia, potrebbe scoprire di essere in dolce attesa di un bambino.

Damiano decide di stare al fianco delle sua famiglia nelle nuove puntate della soap

Damiano deciderà di fare un passo avanti importante verso la sua famiglia e dopo aver temuto il peggio in seguito all'attentato, si mostrerà molto più presente e disponibile nei confronti dei suoi cari.

Il poliziotto intende essere presente nella vita di suo figlio e aiutarlo a superare il trauma subito per colpa del suo lavoro e intanto avrà modo di trascorrere molto più tempo insieme alla sua ex Rosa, anche lei rimasta ferita nell'attentato.

Non si esclude dunque che tra Damiano e Rosa possa riaccendersi la fiamma della passione.

Tra Damiano e Rosa potrebbe riaccendersi la fiamma della passione

Nel caso in cui Damiano e Rosa dovessero decidere di uscire allo scoperto con la loro relazione sarebbe un vero e proprio "colpo al cuore" per Viola, dato che la donna ha messo in discussione il suo rapporto con Eugenio per vivere serenamente la storia con il poliziotto.

Anche per la figlia di Ornella, però, potrebbero esserci delle sorprese inaspettate: in seguito ad una serie di accertamenti medici non si esclude che possa fare i conti con una gravidanza del tutto inaspettata.

Viola potrebbe scoprire di essere in dolce attesa nelle prossime puntate di Upas

Del resto, Viola e Damiano si sono lasciati trasportare dalla passione e a distanza di un po' di tempo da quei momenti vissuti insieme, la donna potrebbe iniziare ad avere dei malesseri tali da spingerla a sottoporsi a degli accertamenti specifici.

Nel caso Viola fosse incinta Damiano si ritroverebbe a rimettere in discussione la sua vita e a dover prendere atto di questa notizia che finirebbe per scatenare nuove tensioni nel rapporto con Rosa Picariello.

Le nozze tra Riccardo e Rossella possono saltare

Possibili problemi in vista anche per Rossella, che si ritroverà alle prese con l'arrivo della madre del suo promesso sposo Riccardo, Isabella.

Crovi metterà subito in guardia la sua consorte sul fatto che Isabella sia una donna particolarmente scaltra e furba, non si esclude infatti che possa custodire dei segreti e che la sua presenza a Napoli sia finalizzata a far saltare le nozze del figlio.