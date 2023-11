Approda in Calabria la trasmissione di Rai 1 "L'anno che verrà", il programma che nella serata del 31 dicembre 2023 condurrà gli italiani fino alle prime ore del 1° gennaio 2024. Anche quest'anno l'evento televisivo sarà condotto da Amadeus. La città di Crotone per la prima volta ospiterà la trasmissione di fine anno, in diretta dalla centralissima piazza Pitagora.

Crotone, è attesa per il Capodanno

Dopo diversi anni un grande evento televisivo renderà protagonista su scala nazionale per una notte la città di Crotone. Già nella giornata dell'11 dicembre arriveranno i primi mezzi con a bordo il materiale necessario per l'allestimento del palco che sarà posizionato all'incrocio tra via Cutro e via Mario Nicoletta.

Si tratterà di una struttura imponente, attrezzata, capace di ospitare i cantanti e gli ospiti durante il corso della lunga serata. Il palco sarà rivolto verso il mare, in direzione di via Nuova Poggioreale e avrà una dimensione di circa 750 metri quadri. Intanto in città sono partite le prime operazioni che stanno portando alla manutenzione del verde pubblico e potatura degli alberi.

Prove prima dell'evento

Le prove ufficiali prenderanno il via a partire dal 27 dicembre, con i nomi dei cantanti che si esibiranno che dovrebbero essere ufficializzati attorno alla metà del mese di dicembre. A pochi giorni dall'evento quindi arriveranno in città gli artisti, lo staff e il conduttore della serata, Amadeus.

Sarà in queste giornate antecedenti al 31 dicembre che la città inizierà a respirare l'area del grande evento.

L'ingresso allo spettacolo sarà contingentato, verranno effettuati controlli per garantire la sicurezza degli artisti e del pubblico presente.

Capodanno, una serata storica per la città di Crotone

Il 31 dicembre 2023 rappresenterà una serata storica per il territorio di Crotone.

La diretta su Rai 1 rappresenterà di fatto uno spot promozionale per il territorio crotonese e di riflesso per l'intera Calabria. A spingere sulla buona riuscita di questo evento è stato anche il presidente della Regione, Roberto Occhiuto che ha seguito da vicino nel corso delle settimane le tappe che hanno portato alla scelta di Crotone come location.

Intanto ci sono già le prime ripercussioni positive dell' evento sull'economia locale. Sono infatti già circa 1.200 le prenotazioni effettuate per la notte di Capodanno nelle strutture alberghiere.