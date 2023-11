Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 novembre, rivelano che Marina deciderà di commissionare l'eliminazione di Lara ad una sua "vecchia amica". Roberto però avrà in mente un piano ben più sottile che permetterà di raggiungere lo stesso risultato senza che non potrà mai essere ricondotto a loro due.

Nel frattempo Damiano, dopo gli ultimi tragici eventi, deciderà di occuparsi di Manuel, mentre Eduardo giungerà alla resa dei conti con Tony.

Un posto al sole, trame 13-17 novembre: Marina sceglie Gabriella come killer

Marina (Nina Soldano) sarà decisa ad eliminare una volta per tutte Lara (Chiara Conti) dalla sua vita e per farlo si rivolgerà a Gabriella (Teresa Del Vecchio). Quest'ultima un tempo era stata un'amica di Marina: tuttavia commise un omicidio e fece ricadere la colpa su Fabrizio. La donna finì poi in carcere per quel reato ed è per questo motivo che l'imprenditrice sceglierà proprio lei.

A quanto pare però l'incontro tra le due donne non andrà come sperato. In ogni caso Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) penserà ad un piano molto più efficace e soprattutto che non possa mai ricondurre le forze dell'ordine a loro due.

Il piano diabolico di Ferri

Roberto deciderà di mettere Lara in cattiva luce con le altre carcerate in modo che siano loro a decidere di farsi giustizia. Le anticipazioni non rivelano altro, però, si può ipotizzare quello che accadrà: l'imprenditore potrebbe far uscire la notizia vera che Martinelli ha fatto del male al neonato per scatenare l'ira delle altre detenute.

Se così fosse Ferri attuerebbe un piano diabolico: dovrebbe semplicemente fare una soffiata alla stampa o forse fare arrivare la notizia in carcere. In ogni caso Roberto e Marina non avrebbero nessuna responsabilità legale delle reazioni che deriverebbero dalla notizia.

Damiano si dedica al piccolo Manuel

Dopo l'attentato in cui sono rimasti coinvolti Rosa (Daniela Ioia) e il piccolo Manuel (Manuel D'Angelo), Damiano (Luigi Miele) deciderà di tornare ad occuparsi di suo figlio.

Tale notizia renderà molto felice Rosa (Daniela Ioia) a riprova che anche quest'ultima riuscirà a cavarsela.

Nel frattempo Viola (Ilenia Lazzarin) lascerà suo marito per correre da Renda. Quest'ultimo, almeno per il momento, non potrà offrire affetto e comprensione alla donna, preso com'è dagli ultimi tragici eventi. Attenzione inoltre a Eugenio: a quanto pare il magistrato abbandonerà il suo solito atteggiamento compassato. Le anticipazioni confermano che Eugenio (Paolo Romano), profondamente deluso dalle bugie della moglie, proverà un forte rancore verso di lei.

Sull'altro fronte, Eduardo si appresterà ad affrontare il suo ex braccio destro Tony, in quella che si preannuncia una vera e propria resa dei conti.