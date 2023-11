Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 4 all'8 dicembre 2023 rivelano che Alberto scoprirà che la sua ex Clara è scappata via da Napoli insieme al figlio Federico.

La donna ha scelto di accettare la proposta di Eduardo di lasciare insieme Napoli, in questo modo potranno inizierà un nuovo percorso di vita lontano da tutto e tutti.

Clara fugge via da Napoli insieme al figlio ed Eduardo

Clara verrà messa alle strette dalla proposta di Eduardo di scappare insieme da Napoli e iniziare così una nuova vita lontano da occhi indiscreti.

La donna sarà in crisi ma, forte del sentimento che nutre nei confronti di Eduardo, accetterà di seguirlo.

Clara, senza troppe esitazioni, prenderà il figlio e lo porterà via in questa sua fuga volontaria con Eduardo, facendo perdere le sue tracce.

La donna non dirà nulla a nessuno su quanto ha architettato insieme a Eduardo e per Alberto sarà un colpo al cuore scoprire quello che sta succedendo.

Alberto scopre che Clara è fuggita via da Napoli in segreto: anticipazioni Upas 4-8 dicembre

Alberto, non avendo più notizie della sua ex compagna e del figlio, e venendo a conoscenza della partenza di Eduardo da Napoli, capirà subito che la donna ha scelto di seguirlo.

In questo modo scoprirà che Clara ha portato via anche il loro bambino e non la prenderà per niente bene.

Palladini andrà su tutte le furie e non sarà disposto a perdonare la sua ex per quello che gli ha fatto, intenzionato a scoprire dove si trovi e a riportarla a casa al più presto.

Non riuscirà ad accettare il fatto di essere stato ingannato dato che, fino a quel momento, è stato lui a portare avanti il gioco e stava cercando di fare il possibile per ottenere l'affido esclusivo del bambino.

Alberto non si arrende, Clara teme la vendetta del suo ex compagno

Intanto Clara, durante la sua fuga con Eduardo, inizierà ad avere dei sensi di colpa e si renderà conto che forse non è stata una buona idea quella di ingannare il suo ex e di tenerlo distante dal loro bambino.

La donna sarà ben consapevole del fatto che Palladini sia un uomo spietato e, pronto a tutto pur di riuscire a raggiungere i suoi obiettivi.

Per tale motivo inizierà a temere una vendetta da parte dell'uomo.

Intanto Alberto chiederà informazioni a Eugenio Nicotera per riuscire a rintracciare Clara ed Eduardo. Il magistrato non potrà sbottonarsi più di tanto e a quel punto tra i due nascerà un'accesa discussione che li metterà sul piede di guerra.