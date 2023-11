La nuova tronista di Uomini e donne sarà Ida Platano, la storica dama che da poco è tornata single dopo una relazione di undici mesi con Alessandro Vicinanza. Secondo alcune indiscrezioni l'ex fidanzato non sapeva nulla del nuovo percorso di Ida e sarebbe rimasto amareggiato e sorpreso. Resta ancora da capire il perché della rottura ed è probabile che la nuova tronista ne parli alle telecamere del programma di Maria De Filippi. Secondo alcune fonti lui avrebbe chiesto di chiarire, ma lei avrebbe rifiutato.

Ida sarà la nuova tronista a Uomini e Donne

Ida Platano è la nuova tronista ufficiale di Uomini e Donne ed à stata presentata al pubblico in studio durante la registrazione avvenuta il 7 novembre scorso. La 42enne bresciana si è detta pronta a voltare pagina con un nuovo amore dopo la fine con Alessandro Vicinanza e ha anche aggiunto che è stato lui a voler chiudere la relazione. Secondo alcune fonti trapelate dai due esperti di Gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, però, Alessandro non sapeva nulla del nuovo percorso di Ida e non l'avrebbe presa molto bene. Qualcuno vicino all'ex fidanzato di Ida ha raccontato che sarebbe rimasto molto sorpreso dal sapere che presto vedrà la donna sul trono.

Fine della relazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza: le indiscrezioni

Alcune segnalazioni trapelate sui social rivelerebbero che il motivo della fine tra Alessandro e Ida sarebbe stato la freddezza della donna. Secondo quanto hanno scritto un fan all'esperta di gossip Deianira Marzano, tra i due si percepiva una certa distanza già dal 24 ottobre.

In questa giornata, infatti, il fan in questione avrebbe chiesto a Ida una foto e avrebbe notato da parte della donna una grossa insofferenza nei confronti del suo fidanzato: "Ogni cosa che lui diceva la infastidiva molto". Secondo un'altra fonte che si è detta vicina a lui, Alessandro avrebbe lasciato Ida a causa del suo comportamento troppo distante, ma se ne sarebbe pentito poco dopo.

L'uomo l'avrebbe richiamata per un incontro chiarificatore, ma lei avrebbe rifiutato. Il giorno dopo Vicinanza avrebbe scoperto che Ida sarebbe andata sul trono.

Non ci sarebbe stato nessun tradimento a dividere la coppia

Perché Ida e Alessandro si sono lasciati? Alcune segnalazioni smentirebbero il tradimento. Stando a quanto ha dichiarato un conoscente di Vicinanza, infatti, la storia darebbe finita solo per incompatibilità di carattere. Lui avrebbe provato a rimediare, ma Ida non avrebbe voluto chiarire. Alessandro avrebbe appreso dai social la decisione della sua ex fidanzata che è tornata negli studi di Uomini e donne come tronista. "Era amareggiato e scioccato", si legge in uno screenshot inviato ad Amedeo Venza, "Non se la sentiva di parlare". A chiarire tutto potrebbe essere Ida Platano alle telecamere di Canale 5 nelle prossime puntate del dating show.