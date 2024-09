Jimena verserà del veleno nel tè di Abel nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni spiegano che Jimena avrà intenzione di sbarazzarsi del medico prima che riveli a tutti che ha mentito sulla sua gravidanza. Abel, infatti, metterà alle strette Jimena invitandola a parlare con suo marito prima che lo faccia lui.

Manuel deciso a chiudere per sempre con Jimena

Manuel sarà nuovamente messo sotto pressione dalla sua famiglia con il ritorno di Jimena a La Promessa. Dopo un periodo di lontananza, la donna sembrerà ancora più decisa a salvare il suo matrimonio con Manuel e chiederà l'aiuto dei marchesi per questo.

Cruz e Alonso daranno il loro appoggio a Jimena e con i duchi converranno che l'unica soluzione per gli sposi sarebbe il trasferimento a Madrid. Nella grande città, Manuel e Jimena avrebbero modo di ricominciare da zero e scrivere una nuova pagina del loro matrimonio. Manuel non avrà però nessuna intenzione di seguire i consigli dei genitori e dei suoceri, certo di non poter mai amare Jimena. Quest'ultima non si arrenderà, ma dovrà tenere a bada un problema ben più grave della reticenza del marito: le richieste di Abel. Il medico sarà stanco di mentire a Manuel e Jana, soprattutto dopo aver saputo della loro grande storia d'amore e inizierà a mettere pressione a Jimena affinché dica la verità sulla finta gravidanza.

Le promesse di Jimena e i dubbi di Abel

Jimena prometterà ad Abel che al più presto parlerà con suo marito della gravidanza che ha inventato per tenerlo legato a sé. I giorni, tuttavia, passeranno e Jimena non farà nulla di quello che aveva promesso. Abel, a quel punto, la metterà alle strette: se lei non avrà il coraggio di rivelare i suoi inganni lo farà direttamente lui.

Jimena si renderà conto di dover trovare al più presto una soluzione al suo problema e quando in camera arriverà il servizio del tè, la donna inviterà Abel per scusarsi con lui. Prima dell'arrivo del medico, Jimena verserà però del veleno nella tazza di Abel per sbarazzarsi di lui prima che si scopra la verità sulla gravidanza.

Abel abboccherà, convinto che Jimena voglia davvero rivelare a tutti il grave errore commesso con la sua complicità. Il medico sarà sul punto di prendere il tè, ma sarà preso all'improvviso da una tosse insostenibile. Abel avvicinerà le labbra alla tazza, ma non riuscirà a bere e così avrà salva la vita.

L'arrivo di Abel e la sua complicità con Jimena

Abel è arrivato a La Promessa per occuparsi della gravidanza di Jimena, ma ben presto si è accorto che la donna stava fingendo per tenere Manuel legato a sé. Abel ha capito il gioco della donna, ma non ha parlato con nessuno e l'ha appoggiata per settimane nella menzogna. Jimena ha sperato a lungo di poter rimediare con una vera gravidanza, ma tra lei e Manuel le cose sono andate sempre peggio e ha dovuto via via rinunciare a questa ipotesi.

Per liberarsi delle bugie, a Jimena non è rimasto che mettere in scena un aborto e in questo Abel è stato fondamentale. Il medico ha dichiarato la morte dell'erede ai Lujan ma con il passare del tempo si è reso conto di aver sbagliato a mentire a Manuel che nei suoi confronti ha dimostrato sempre fiducia e amicizia.