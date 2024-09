Kemal sorprenderà la sua famiglia con una notizia: "Io e Asu ci siamo sposati", dirà nelle prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni rivelano che grazie a questa mossa Kemal potrà impossessarsi del posto di Galip nella holding, acquisendo le quote di sua moglie. Emir e suo padre saranno sconvolti nel vedere Kemal entrare in consiglio di amministrazione e si sentiranno traditi da Asu. Nonostante tutto, Kemal prometterà a Fehime che presto organizzerà con Asu una grande cerimonia per festeggiare il matrimonio come si deve.

Emir sceglierà Asu per le sue quote

Kemal continuerà a portare avanti la sua guerra contro Emir e Galip e si presenterà in azienda con un ricatto per loro. Soydere ricorderà gli imbrogli di una gara d'appalto avvenuta tempo prima e minaccerà di denunciare tutti se Galip non gli cederà le sue quote dell'azienda. Il signor Kozcuoğlu non vorrà saperne di rinunciare al suo potere e Kemal gli darà 24 ore di tempo per prendere una decisione. Emir e suo padre convocheranno i loro avvocati e pretenderanno da loro una soluzione al più presto. I legali spiegheranno che la situazione è molto complicata ed esiste solo un modo per aggirare l'ostacolo: vendere le quote a qualcun altro che non sia un parente, per non destare sospetti e così Galip proporrà subito Asu come possibile azionista.

Anche se Emir si opporrà a questa decisione, suo padre agirà da solo, certo di poter manipolare sua figlia a suo piacimento e convincerla a tenere segreta la compravendita. Kemal, tuttavia, seguirà Asu e quando finirà di parlare con Galip la incalzerà con le sue domande. "Cosa ti lega a loro? Ogni volta che mi giro sei con un Kozcuoğlu".

Asu sarà piuttosto in difficoltà, perché Kemal minaccerà di mettere fine al loro amore se non gli darà una risposta chiara.

Il colpo basso di Kemal a Galip

Asu sarà costretta a rivelare a Kemal che Galip vuole vendere a lei le sue azioni, mandando in fumo il piano dei Kozcuoğlu. Kemal, infatti, avrà subito una soluzione per dare un altro scacco matto al suo rivale: sposare subito Asu e prendere le quote di maggioranza dell'azienda.

Kemal si presenterà alla riunione al posto di Asu, lasciando Emir e suo padre con un pugno di mosche. Soydere presenterà al consiglio di amministrazione i documenti del matrimonio e nessuno potrà opporsi al fatto che abbia preso il posto di Galip in azienda. Quando arriverà il momento della cena a casa Soydere, Kemal sarà pronto a dare la notizia anche alla sua famiglia. "Io e Asu ci siamo sposati", dirà, spiegando che non poteva più aspettare e voleva diventare al più presto il marito di Asu. Fehime sarà dispiaciuta perché per suo figlio sognava un matrimonio in grande stile con una festa. Kemal spiegherà che Galip ed Emir hanno provato ad usare Asu per colpirlo e lui li ha battuti prendendo le quote dell'azienda.

Soydere, tuttavia, assicurerà ai suoi genitori che presto ci sarà un vero matrimonio con l'abito da sposa e la cerimonia.

Riepilogo: il gesto estremo di Asu per l'abbandono di Kemal

Nelle puntate di Endless Love ora in onda in Italia, Kemal ha ritrovato Nihan e si è reso conto di non poter amare Asu. Per essere onesto il più possibile, Soydere ha lasciato Asu che per il dolore ha tentato di togliersi la vita. Tutto questo ha provocato un grande senso di colpa in Nihan e Kemal che si sono sentiti responsabili e hanno sperato che Asu si risvegliasse al più presto dal coma. Le condizioni critiche di Asu hanno risvegliato anche in Emir un sentimento inatteso per sua sorella. L'uomo è andato a trovare Asu in ospedale e ha pianto per lei, chiedendole di non morire. Questa scena ha creato un grosso equivoco: Zeynep ha visto Emir piangere per Asu e si è convinta che i due abbiano una relazione.