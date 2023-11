Tanti colpi di scena nel corso dell'ultima registrazione di U&D: il 7 novembre Armando Incarnato ha ripreso posto nel parterre maschile, Barbara ha ammesso di avere un forte interesse per Marco, Gemma non è stata considerata, Ida ha debuttato sul trono e molti corteggiatori sono andati via. Questi grandi ritorni hanno creato chiacchiericcio sul web e tra i fan c'è già chi si chiede se a breve anche Riccardo Guarnieri rimetterà piede in studio dopo una lunga assenza.

Le proposte rifiutate dai cavalieri di U&D

La blogger Gemma Palagi ha usato Instagram per aggiornare i fan di U&D su tutto quello che è successo il 7 novembre agli Elios.

Un'anticipazione piuttosto spiazzante riguarda Barbara e la dichiarazione d'interesse che ha fatto ad un cavaliere con il quale si è scontrata parecchio nel recente passato.

Chi ha assistito alle riprese di martedì scorso, infatti, ha raccontato che De Santi si è detta disposta a tutto pur di conquistare Marco, il romano che ha attirato la sua attenzione nel corso della sfilata che si è svolta il giorno prima.

Il protagonista del Trono Over ha rifiutato la proposta della dama sostenendo che la loro conoscenza non avrebbe futuro né in studio e né fuori.

La prima lite di Armando al rientro in trasmissione

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne si è parlato tanto anche di Armando che è tornato dopo circa due mesi d'assenza e ha subito attirato l'attenzione di una sua vecchia conoscenza.

Cristina ha ammesso di essere ancora interessata ad Incarnato e di voler riprendere una conoscenza con lui. La dama ha anche detto di essere disposta a lasciare il programma assieme al cavaliere che ha frequentato per un periodo, ma lui l'ha bloccata rifiutando qualsiasi tipo di riavvicinamento.

Questo ritorno ma soprattutto quello di Ida Platano come tronista, hanno messo in ombra un'altra protagonista storica del Trono Over: da un paio di puntate a questa parte di Gemma Galgani non si parla più e Maria non la interpella neppure sulle altre cose che accadono in studio.

Se la torinese al momento non rientra tra le dinamiche centrali della trasmissione, però, è anche perché Maurizio Laudicino non figura più nel parterre maschile: l'imprenditore è andato via insieme ad Elena Di Brino circa una settimana fa e nessuno dei due si è più visto agli Elios.

La decisione dei nuovi pretendenti

A spiazzare i fan di U&D è stata sia la notizia del ritorno di Armando che quella del debutto di Ida sulla poltrona rossa.

Dal 7 novembre, infatti, l'ormai ex dama del parterre è tronista e sogna di incontrare il principe azzurro.

Nel corso dell'ultima registrazione Platano ha già conosciuto alcuni ragazzi (in studio per un appuntamento al buio) ma solo uno ha deciso di rimanere ed è un 37enne. La blogger Palagi fa sapere che molti aspiranti corteggiatori si sono auto eliminati e tanti altri sono stati mandati via dalla parrucchiera soprattutto per una questione d'età.

L'esordio di Ida nel cast del Trono Classico ha colpito anche Roberta Di Padua, che ha chiesto alla storica "rivale" di seppellire l'ascia di guerra e di ripartire da zero. La bresciana ha respinto il gesto distensivo della dama dicendo che non riesce a dimenticare tutto quello che c'è stato tra loro quando si contendevano Riccardo.

A proposito di Guarnieri, c'è già chi ipotizza il suo rientro agli Elios o nel ruolo di cavaliere o in quello di pretendente della sua storica ex fidanzata.