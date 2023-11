Nelle puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 Betul Arcan arriverà a Cukurova con intenzioni bellicose. La giovane annuncerà alla madre Sermin di voler rovinare suo zio Demir Yaman approfittandosi della relazione extraconiugale con Umit.

Anticipazioni Terra amara: Sermin in ansia per la mancanza di notizie di sua figlia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Sermin confesserà a Fusun di non disporre di molto denaro: sua figlia non le ha inviato il sussidio che era solita spedirle dopo il matrimonio con un ricco uomo francese.

A tal proposito, l'ex moglie di Sabahattin apparirà in ansia per la mancanza di notizie di Betul, tanto da volerla contattare telefonicamente. Sermin a questo punto chiederà aiuto a Demir (Murat Ünalmış) e a Zuleyha per poter telefonare alla figlia Betul, vista la sua mancanza di liquidità. La donna tuttavia andrà incontro a un'inaspettata sorpresa quando metterà piede a villa Yaman.

Betul arriva a Cukurova dopo il divorzio da Pierre

Sermin rimarrà sorpresa quando si troverà Betul seduta in salotto in compagnia di Zuleyha e suo marito Demir. La giovane a questo punto racconterà alla madre di essere tornata a casa per restare a Cukurova dopo il divorzio da Pierre. Neanche a dirlo, il ritorno di Betul coglierà di sorpresa la perfida Sermin che ne trarrà anche dei benefici.

La nuova arrivata acquisterà la casa che un tempo era di proprietà dei suoi genitori grazie ai soldi ricavati dalla separazione con il marito francese.

La giovane vuole rovinare suo zio Demir

L'arrivo di Betul però nasconderà un altro fine. La giovane ricoprirà un ruolo di primo piano nella story-line dopo la scoperta del legame tra Umit e Sevda.

Sermin infatti spiffererà alla figlia che il vero nome della cantante è Fatma ovvero la madre della direttrice dell'ospedale di Cukurova. L'ex moglie di Sabahattin inoltre metterà al corrente Betul della relazione clandestina tra Demir e Umit. La giovane a questo punto spingerà sua madre a usare lo scandalo per un loro tornaconto personale.

Betul infatti si dimostrerà tutt'altro che mansueta quando annuncerà alla madre di voler distruggere suo zio.

Il giorno successivo, la nuova arrivata fingerà un malore in mezzo alla strada, tanto da venire soccorsa da Umit. In questo modo, la figlia di Sermin farà la conoscenza della primaria dell'ospedale. Una nuova conoscenza che genererà non poche dinamiche nelle vicende ambientate a Cukurova.