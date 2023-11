Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste prossimamente su Canale 5 rivelano che Ida Platano deciderà di intraprendere una nuova frequentazione con David, uno dei pretendenti giunto in trasmissione per conoscerla.

Roberta Di Padua invece si ritroverà a rifiutare due nuovi pretendenti che arriveranno in trasmissione, mentre intanto su Gemma non ci saranno nuovi risvolti.

Ida Platano volta pagina con David e Tina interviene

Al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Ida Platano, la quale deciderà di fare un'esterna con un ragazzo cubano che ha saputo intercettare il suo gradimento.

Si chiama David e i due hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme: entrambi hanno svelato di essere stati molto bene. La tronista non ha nascosto che tra di loro è nato un buon feeling e ha ammesso che si sta trovando molto bene.

A distanza di quasi due mesi dalla fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, l'ex dama del trono over sembra aver trovato già un nuovo cavaliere col quale poter trascorrere del tempo in armonia.

Tuttavia David ha dovuto fare i conti subito con i primi attacchi: è stata Tina Cipollari a puntare il dito contro il nuovo arrivato in trasmissione, mettendo in discussione il suo atteggiamento e i suoi modi di fare con la tronista.

Roberta Di Padua rifiuta due nuove pretendenti

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che per Roberta Di Padua c'è stato spazio per l'arrivo di due nuovi pretendenti che hanno contattato la redazione del talk show apposta per poterla conoscere meglio. Ma i due giovani non hanno fatto breccia nel cuore della dama del trono over: i due cavalieri sono stati rifiutati e mandati via senza neppure avere la possibilità di un primo incontro fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Questa settimana, però, Roberta è uscita in esterna con Marcantonio e tra i due è nato un feeling speciale che li ha spinti a scambiarsi il loro primo bacio.

Manuela delusa dal bacio di Marcantonio e Roberta in esterna

La reazione di Manuela in studio non si è fatta attendere: la dama non ha gradito affatto il bacio tra i due e dato che si stava frequentando anche lei con Marcantonio ha scelto di chiudere definitivamente la loro frequentazione e voltare pagina.

Anche nel corso dell'ultima registrazione del programma non c'è stato spazio per le vicende di Gemma Galgani: la dama torinese non ha ricevuto nessun nuovo pretendente in studio.